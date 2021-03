Ante morosidad, los colegios religiosos buscan regularizar pagos y hay reclamos de padres

Una notificación enviada por autoridades del Colegio Monseñor Rasore (46 entre 7 y 8) en la que se advertía que los alumnos que adeudaran cuotas del año pasado más la matrícula actual, no podrían ingresar al establecimiento, indignó a muchos padres. Pero la Junta Regional de Educación Católica dijo que la nota puede haber generado confusión y Juan Caminos, apoderado de la Junta de la que dependen 38 colegios religiosos del Arzobispado, aclaró: “Ninguna familia perderá la vacante de su hijo por falta de pago si se acerca al establecimiento para re matricularlo y reconocer su deuda”.

El año pasado se registró un 60 por ciento de morosidad en los colegios católicos

Si bien en la notificación se menciona claramente que quienes tengan deudas pueden realizar un convenio de pagos y así poder concurrir con los seguros correspondientes, la situación generó mucha bronca entre los padres.

“En razón del comienzo de clases y existiendo deuda por falta de pago de aranceles del ciclo 2020 y matrícula 2021 y no habiendo cancelado la misma o no habiendo firmado convenio de regularización de pago a cuenta, se les notifica que deberían concurrir al Colegio para el pago de las sumas adeudadas y completar el trámite de inscripción”, indica el papel que se le envió a los padres.

Allí se detalla que “conforme se informara en notificaciones anteriores, hasta tanto no se regularice la forma de pago de la suma adeudada, el alumno/a no podrá ingresar al establecimiento en el comienzo del ciclo lectivo por no contar con los seguros pertinentes”.

Algo parecido sucedió en otros colegios. En redes sociales se replicaron esta semana distintos mensajes de padres de La Plata en donde se expresaron situaciones similares que involucraban a los colegios Nuestra Señora del Valle y Santa Lucía. “No dejaron entrar a un pibe porque los padres se atrasaron en la cuota. Repito: no dejaron entrar a un pibe porque los padres se atrasaron con la cuota. Adelante de todos los otros nenes. Lloró.”, escribió un papá indignado.

Por su parte, el sacerdote Daniel Astuti, presidente de la Junta Regional de Educación Católica, que depende del Arzobispado de La Plata, reconoció que en las escuelas parroquiales existe una “morosidad grande”, pero agregó: “eso no implica que el alumno no tenga que entrar a la escuela, el chico siempre debe estar en la escuela”.

En relación al establecimiento en la que él se desempeña, la escuela Nuestra Señora de Fátima, consignó que hay muchas familias que el año pasado sufrieron serios problemas económicos, algo que se tuvo en cuenta. “Cuando las familias tienen voluntad de ponerse al día, se ofrecen distintas oportunidades para que analicen cómo pagar o se le hacen bonificaciones, lo importante es acompañarlos y que los chicos no se queden afuera”, dijo el religioso y agregó que los planes dependen de cada escuela.

En relación a la situación denunciada por padres de alumnos del Colegio Rasore, el apoderado Juan Caminos consignó que, de acuerdo a un relevamiento realizado en ese establecimiento no hay ninguna familia cuyo hijo se haya quedado afuera por falta de pago de cuotas y de matrícula.

“En diciembre del año pasado se hicieron convenios de pago para que cada padre se adaptara al plan que pudiera, pero algunos no se acercaron ni a firmar esos convenios. Igual debe quedar claro que ningún alumno perdió la vacante por esa razón”, agregó Caminos.

El apoderado subrayó que familias con deudas importantes ni si quiera se presentaron a firmar un convenio de pago ni a rematricular a sus hijos y eso es indispensable para que los alumnos estén en los listados y activar los seguros de responsabilidad civil y los de accidentes.

“La nota puede llegar a generar confusión, pero lo que se pidió es que las familias con deudas se acercaran, sin necesidad de que se pusieran al día, se les garantizaba un banco para su hijo el único requisito era que firmaran un reconocimiento de la deuda y un compromiso de pago”, dijo Caminos.

Se apuntó que el año pasado se registró un 60 por ciento de morosidad en los colegios católicos, pero contemplando la situación de muchas familias que viven del trabajo informal, se congelaron las cuotas, se hicieron bonificaciones e incluso no se cobraron los seguros.

“Lo único que se pide es que paguen la cuota actual y se adhieran a algún plan de pago”

“A marzo del 2021 las familias deben lo mismo, no se aplicaron intereses, lo único que se pide es que paguen la cuota actual y se adhieran a algún plan de pago, hay por ejemplo de 50 cuotas de $300”, agregó el apoderado.

También se indicó que la situación económica de los establecimientos es apremiante, tras un complicado 2020 y más en momentos en los que se exigen muchas medidas de higiene y prevención de COVID que encarecen el ciclo escolar.