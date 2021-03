“Repsol debería erigir un monumento a Cristina Fernández: YPF vale menos que nunca”, asegura El Mundo de España

El diario El Mundo de España publicó esta semana un artículo en donde asegura que Repsol "debería erigir un momento a Cristina Fernández" porque actualmente "YPF vale menos que nunca”.

Siguiendo por la misma línea, indicaron que “quizás la petrolera deba agradecerle a la hoy vicepresidenta y a su entonces ministro de Economía, Axel Kicillof, porque YPF está en serias dificultades financieras”.

Recordando cómo fue la operación de hace nueve años, detallaron: “Buenos Aires envió a Madrid 5.000 millones de dólares para quedarse con la mayoría accionarial en YPF, pero el 100 por ciento de la empresa, que tiene una deuda de 6.200 millones de dólares, vale hoy en Bolsa apenas 1.500 millones”.

En otro pasaje, por su parte, precisa que “hay un juicio pendiente en los tribunales de Nueva York que podría costarle otros miles de millones de dólares al país; se entiende así la broma que circula desde hace años en Buenos Aires: Repsol debería erigir monumentos a Fernández de Kirchner y Kicillof en su sede central”.

Por otro lado asegura que YPF fue “históricamente la mayor empresa argentina, pero ese sitio es hoy de Mercado Libre, el Amazon argentino, que por capitalización bursátil alcanza un valor de 100.000 millones de dólares y encara un agresivo proceso de expansión regional”.

Todo lo sucedido en torno de YPF, recuerda el artículo, sucedió en gobiernos peronistas: “Carlos Menem la vendió a Repsol en 1999 por 15.000 millones de dólares y Fernández de Kirchner se la expropió 13 años después”.

Bajo el subtítulo “Matar la Vaca” -en referencia a Vaca Muerta- la nota afirma que la de YPF es “la tormenta perfecta” y que las expectativas depositadas en Vaca Muerta, “que debía llevar a la Argentina saudí, nunca se cumplieron".

Y agregan: "A eso se sumó luego el efecto de la pandemia del covid, que redujo el consumo de combustibles, y las luchas políticas en YPF, donde Fernández de Kirchner logró desplazar al presidente (Guillermo Nielsen) para poner a alguien de su confianza (Pablo González, ex vicegobernador de Santa Cruz, además de ex Senador y Diputado Nacional por esa provincia) con lo cual, dice el artículo “ahora tanto el consejero delegado como el presidente responden a la ex jefa de Estado”.

Por otro lado, El Mundo remarcar que YPF “estuvo a punto de no cumplir con el pago de una serie de bonos por un importe total de 6.200 millones de dólares” y remarca que “en la Argentina del peso devaluado, el dólar es un bien tan esencial como escaso” algo que resulta “más que complejo para YPF, que tiene buena parte de sus gastos en dólares, pero recauda básicamente en pesos”.

Vaca Muerta, “el segundo yacimiento del mundo de gas no convencional y el cuarto de petróleo, repartido entre tres provincias de la Patagonia, despertó grandes expectativas en los años finales de la presidencia de Fernández de Kirchner (2007-2015)”, dice el artículo, “pero ni ella ni su sucesor, Mauricio Macri, lograron activar su potencial y tampoco lo está haciendo el actual jefe de Estado, Alberto Fernández”.

Una razón es que la guerra de precios iniciada el año pasado por Arabia Saudita afectó a Vaca Muerta, que tiene altos costos de extracción por trabajar con el sistema de fracking y con el barril por debajo de los USD 40, “deja de ser rentable”. “A Arabia Saudita o Rusia manipular la producción de modo que el precio no supere los 30 dólares no les genera daño. Al contrario: mantienen las ventas y recuperan mercado. Para el crudo no convencional, un precio así es fatal, dado que los yacimientos requieren de un barril de al menos 40 dólares para ser económicamente viables”, cita el artículo a Horacio Lazarte, experto en mercados petroleros.

En otro subtítulo, “Matar a los bonistas”, la nota desarrolla la deuda de YPF, “vinculado a los inusuales vericuetos del mercado financiero y cambiario argentino, que se maneja con un grado de límites y restricciones desconocidos en el resto de los países del G-20".

Y amplian: "El Banco Central, cuyas reservas están en niveles peligrosamente bajos, se resistió a liberarle dólares a YPF para que cumpliera con los pagos a los compradores de sus bonos. El más cercano es este 23 de marzo por 400 millones de dólares”.