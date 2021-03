Empresario lechero lloró de la bronca porque le bloquean la fábrica: "Saquen a esta lacra"

Tal como viene informando EL DIA desde la semana pasada, la fábrica de Cañuelas Lácteos Mayol está bloqueada por sindicalistas de la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera (Atilra). Y en ese marco, uno de los socios de la empresa, hizo público un mensaje grabado en video y subido a las redes sociales en el que se quebró y lloró por la situación que está atravesando.

Se trata de Dardo Mayol, quien pidió "sáquenme esta lacra de encima" luego de que hace una semana tiene parada su fábrica por gremialistas que reclaman que 7 de sus empleados pasen a Atilra. "No me puedo expresar bien, tengo un dolor en el alma muy profundo. No tengo miedo. Ya les dije que, con 73 años, hagan de mi cuerpo lo que quieran. No era nada difícil para ellos, 30 patoteros, que me agarren en medio de la calle solo y cagarme a palos", resaltó el hombre visiblemente conmocionado en el video. "Ya me pegaron demasiado con todo lo que está pasando, tengo el cuerpo dolido, pero no estoy vencido", agregó.

Cabe destacar que los manifestantes, según denunció Mayol, le rompieron un generador por lo que tuvo que tirar más de 5.000 litros que no se pudieron procesar por el bloqueo.

Para cerrar, el hombre pidió ayuda por la situación que se vive en la fábrica que lleva 86 años funcionando: "Realmente espero que alguien en este bendito país saque esta lacra de mi fábrica, la fábrica de mi abuelo. Sáquenme esta lacra de encima, ayúdenme".