Alberto Fernández confirmó que Losardo dejará el Ministerio de Justicia y "busca reemplazante"

El presidente Alberto Fernández confirmó hoy que la ministra de Justicia, Marcela Losardo, le pidió la semana última "dejar el cargo", por lo que anticipó que deberá encontrar un "reemplazante" para ese puesto.



"Me ha planteado la semana pasada su idea de dejar el Ministerio porque ella cree que el tiempo que viene es un tiempo que necesita otra actitud", reseñó Fernández en una entrevista con C5N, en la que ratificó que, de todos modos, quiere que Losardo "siga trabajando" en el equipo de gobierno.

Por otro lado, el presidente Alberto Fernández afirmó hoy que el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se excusó de asistir a la firma del Acuerdo Federal para prevenir la Violencia de Género en la Casa Rosada por "problemas de agenda", y no por no querer compartir la actividad con el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, como indicó públicamente el mandatario capitalino.



De todos modos, Fernández destacó, que "lo importante" fue que Rodríguez Larreta "adhirió al acuerdo" impulsado por el Gobierno nacional.

Sobre los dichos de Stornelli, el presidente afirmó hoy que no toma como una "amenaza" a los dichos del fiscal Carlos Stornelli, quien había advertido que hablaría de "hombre a hombre" con el mandatario cuando dejara el cargo, debido a que lo considera "poco serio y está demasiado desacreditado el amenazador".



En la entrevista, Fernández sostuvo, además, que "confía" en que la Cámara de Diputados avanzará con la puesta en marcha de la Comisión Bicameral que tiene como objetivo analizar el funcionamiento del Poder Judicial.

Además, Fernández consideró hoy que el juez Gustavo Hornos "debe explicar" los motivos de sus reuniones con el expresidente Mauricio Macri cuando el fundador de Cambiemos ejercía el poder.



"No soy quien pone y saca jueces, pero es una cosa que supera todo lo imaginable", dijo Fernández, y añadió: "No me asusta que los poderes hablen, que un juez hable con alguien del Poder Ejecutivo o el Congreso, pero es muy sintomático esto, y la explicación que da es que era amigo personal del entonces presidente".

También hizo referencia a Lula Da Silva y sostuvo que, al asumir su mandato, "esperaba" que muchos jueces quisieran "revisar" el accionar desplegado por el Poder Judicial durante los cuatro años del Gobierno de Mauricio Macri, "como acaba de hacer Brasil", en referencia a la anulación de las condenas contra el exmandatario de ese país Lula Da Silva y planteó que "si hubo un tiempo opaco en la Justicia, vamos a terminarlo".

Sobre el 8M, manifestó que hoy que los femicidios son el "resultado de un problema cultural, donde los hombres se sienten superiores a otros géneros y reaccionan castigando a personas de otros géneros" y además que, en muchos casos de femicidios, hay "un problema de funcionamiento institucional, de la Justicia y la Policía".

