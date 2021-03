Aumenta la cuota social de Estudiantes a partir de mayo: los nuevos valores y cómo pedir descuento

La comisión directiva de Estudiantes comunicó este lunes que aumentará los valores de la cuota social a partir del 1º de mayo. Igualmente los socios tendrán la posibilidad de solicitar un beneficio debido al "contexto actual", explicaron desde el club.

Con este incremento, la cuota del socio activo pasará de 1.000 a 1.300 pesos.

Aquellos que quieran solicitar la bonificación, deberán hacerlo a partir del 1° de abril a través de la Oficina Virtual, comunicándose al 0800-555-7070, por WhatsApp al +549221-521-7100 o ingresando al Portal Socios donde dispondrán de la opción correspondiente en la página de inicio.

Dicho trámite, aclararon, deberá realizarse antes del día 25 del mes previo para que entre en la liquidación del mes siguiente. "El renunciar al aumento no implica dar ninguna explicación, ni conlleva ninguna consecuencia: no genera deuda, no afecta la antigüedad, ni el ranking, ni en ninguno de los derechos que estatutariamente les corresponden como socios o socias", aclararon desde la comisión directiva.

LOS NUEVOS VALORES:

Activos (Mayores a 18 años)

-Valores generales desde el 1/4/2021: $1000

-Valor con bonificación desde el 1/5/2021: $1000

-Nuevo valor desde el 1/5/2021: $1300

Universitarios (Hasta 25 años)

-Valores generales desde el 1/4/2021: $800

-Valor con bonificación desde el 1/5/2021: $800

-Nuevo valor desde el 1/5/2021: $1050

Socios del interior

-Valores generales desde el 1/4/2021: $500

-Valor con bonificación desde el 1/5/2021: $500

-Nuevo valor desde el 1/5/2021: $650

Jubilados y pensionados

-Valores generales desde el 1/4/2021: $500

-Valor con bonificación desde el 1/5/2021: $500

-Nuevo valor desde el 1/5/2021: $650

Cadetes (12 a 17 años)

-Valores generales desde el 1/4/2021: $1000

-Valor con bonificación desde el 1/5/2021: $1000

-Nuevo valor desde el 1/5/2021: $1300

Infantiles (3 a 11 años)

-Valores generales desde el 1/4/2021: $800

-Valor con bonificación desde el 1/5/2021: $800

-Nuevo valor desde el 1/5/2021: $1050

Plan familiar:

Padre, madre o pareja (titular)

-Valores generales desde el 1/4/2021: $1000

-Valor con bonificación desde el 1/5/2021: $1000

-Nuevo valor desde el 1/5/2021: $1300

Esposa/o o pareja igualitaria

-Valores generales desde el 1/4/2021: $500

-Valor con bonificación desde el 1/5/2021: $500

-Nuevo valor desde el 1/5/2021: $650

Hija (de 18 a 24 años, soltera sin hijos)

-Valores generales desde el 1/4/2021: $500

-Valor con bonificación desde el 1/5/2021: $500

-Nuevo valor desde el 1/5/2021: $650

Hijo/a (de 12 a 17 años)

-Valores generales desde el 1/4/2021: $500

-Valor con bonificación desde el 1/5/2021: $500

-Nuevo valor desde el 1/5/2021: $650

Hijo/a (de 6 a 11 años)

-Valores generales desde el 1/4/2021: $400

-Valor con bonificación desde el 1/5/2021: $400

-Nuevo valor desde el 1/5/2021: $500