Destacan "alto acatamiento" al tope de nocturnidad en la Ciudad

La Municipalidad de La Plata desplegó operativos durante la madrugada para controlar el cumplimiento a las restricciones nocturnas dispuestas.

“Hubo un alto acatamiento y cumplimiento a las medidas por parte de los comercios y vecinos”, se valoró desde la Comuna.

A raíz de los últimos anuncios dispuestos por el gobierno provincial y municipal, se dispuso suspender todas las actividades entre las 2 y las 6 de la mañana en bares, restaurantes y cervecerías.

En ese sentido, desde la Secretaría de Seguridad y Control Ciudadano, se desplegaron operativos de control en la noche platense con el objetivo de trabajar preventivamente ante el avance del Covid-19.

"El Municipio adhirió al decreto reglamentario dispuesto por la provincia de Buenos Aires, el cual indica la suspensión -a partir de este miércoles- de las actividades comerciales, artísticas, deportivas, culturales, sociales y recreativas entre las 2 y las 6 de la mañana", indicaron desde el área

Al respecto, se destacó que "tuvimos en esta primera noche un alto acatamiento por parte de los locales comerciales y de la ciudadanía en general, lo cual es clave para poder prevenir situaciones de contagio ante el avance de esta nueva cepa del virus".

"Vale recordar que quedan exceptuadas de la restricción horaria las actividades productivas de carácter manufacturero, agropecuario y todas aquellas declaradas esenciales, se informó.

A la par, el Municipio dispuso no autorizar eventos sociales al aire libre que no cumplan con las disposiciones vigentes, suspendiendo la realización de eventos masivos como casamientos y cumpleaños, los cuales no serán habilitados por parte de la Comuna.

En ese aspecto, se redujo hasta un máximo de 10 personas todas las reuniones sociales, familiares y de carácter recreativo.