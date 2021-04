EEUU lanzó una campaña bilingüe para alentar la vacunación contra el coronavirus

El Gobierno de Estados Unidos presentó hoy una campaña en inglés y español para estimular la inmunización contra el coronavirus, de la que participan celebridades y líderes religiosos y comunitarios, en medio de un aumento de los contagios y con el fin de disipar las dudas de muchos habitantes sobre la eficacia de las vacunas.



La campaña "We Can Do This" ("Podemos hacerlo"), impulsada por el Departamento de Salud y Servicios Humanos, contempla anuncios televisivos y redes sociales, además de reclutar a representantes de organizaciones de salud, el mundo del deporte y autoridades religiosas para resaltar la seguridad de las tres vacunas aprobadas hasta ahora en el país.



El primer video fue difundido hoy en español.



En él, una pareja latina de mediana edad que protagoniza el anuncio manifiesta: "Han vivido el año más duro, pero ustedes mejor que nadie ven ahora un rayo de esperanza",



"Cuando sea su turno, pónganse la vacuna; las vacunas han probado ser seguras y efectivas en estudios clínicos y pueden obtenerlas sin costo", continúa, pasando del blanco y negro al color luego de la inyección.



Otro de los videos será narrado por Henry Louis Gates Jr., el destacado intelectual, autor y cineasta, y se dirigirá a afroamericanos.



La campaña, que durará hasta fines de abril, fue presentada por la vicepresidenta Kamala Harris, el cirujano general Vivek Murthy y más de 275 miembros iniciales que contempla el equipo de promoción de la vacunación.



En total, el Departamento de Salud y Servicios Humanos invertirá 10 millones de dólares para transmitir cuatro anuncios de televisión este mes, dijeron dos funcionarios del Gobierno de Biden, consignó la cadena CNN.



El equipo también incluye organizaciones de salud como el Consejo Nacional de Salud Indígena Urbana, ligas deportivas como la NFL y MLB, grupos rurales, uniones y organizaciones latinas, negras, asiático-americanas de las islas del Pacífico y nativas americanas, así como coaliciones de líderes religiosos, empresariales y veteranos.



La gente "quiere escuchar a quienes conocen y en quienes confían", expresó por su parte, Courtney Rowe, directora de Comunicaciones Estratégicas y Participación de la Casa Blanca.



La iniciativa se produce en medio de preocupaciones de que la renuencia a vacunarse retrase la recuperación del país, que, según un informe difundido ayer por la red estatal de Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), reportó un aumento de casi 12% en el promedio de contagios respecto de la semana anterior.



Además, el coronavirus, que en Estados Unidos infectó a más de 30,4 millones de personas y se cobró la vida de más de 550.000, fue la tercera causa de muerte en el país en 2020, detrás de las enfermedades cardiovasculares y el cáncer, desplazando al suicidio.



La tasa de mortalidad de la Covid-19 fue significativamente más alta entre las personas de raza negra (151 muertes por cada 100.000 habitantes), los hispanos (164) y los indígenas (187), en comparación con las personas de raza blanca (72).



Según cifras del CDC, 97,5 millones de personas, o el 24% de la población de Estados Unidos, ya recibió al menos una primera dosis de algunas de las vacunas contra el coronavirus aprobadas: la de Pfizer, Moderna y Janssen.



Más de 54 millones de personas, el 16% de la población, recibió dos dosis.



Biden prometió la semana pasada vacunar a 200 millones de habitantes de Estados Unidos en sus primeros 100 días de mandato, el doble que lo que había prometido tras asumir el cargo el 20 de enero pasado.



El objetivo del presidente demócrata es que los estadounidenses puedan reunirse "en pequeños grupos" para celebrar el Día de la Independencia el 4 de julio.



Autoridades de salud de Estados Unidos han dicho que para llegar a la inmunidad de rebaño para el coronavirus es necesario vacunar contra la Covid-19 a entre el 75 y el 80% de los casi 330 millones de habitantes del país.