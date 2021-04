Alejandra Guzmán: "pongo las manos en el fuego por mi padre", a quien su nieta acusó de abuso

La cantante mexicana Alejandra Guzmán usó hoy su cuenta de Instagram para respaldar a su padre, el icónico rockero Enrique Guzmán, al afirmar que ponía "las manos en el fuego por él" luego de que fuera acusado por su hija, la modelo Frida Sofía, de abusar sexualmente de ella cuando era un niña.

"Es tiempo de que yo hable. Es delicado, es muy triste ver a mi padre y comprender por lo que está pasando por acusaciones sin bases que no son justas. Y te ofrezco Frida arreglar esto de la mejor manera, buscar un buen terapeuta, alguien que nos pueda ayudar", expresó la vocalista en un breve y contenido video subido a Instagram.

Alejandra dijo que su padre "es un ejemplo" y "un gran hombre" y pidió a los medios reserva por tratarse de un asunto "familiar y delicado".

El jueves la denuncia de abuso sacudió a México ya que la influencer, de 29 años, reveló en una entrevista televisiva que su abuelo la tocó en sus partes íntimas cuando era pequeña.

"Me manoseó desde los cinco años (...) Fue un hombre muy asqueroso, muy abusivo, siempre me daba miedo, me hizo cosas feas", señaló al popular programa "De Primera Mano", transmitido por la cadena Imagen Televisión.

Entonces el músico respondió de inmediato a las imputaciones y en tono irónico señaló que "seguramente soy un degenerado y enfermo".

"Lo único que necesitamos es poder ayudarla. No puede mezclar Xanax (un ansiolítico) con alcohol y ponerse en el programa en el que está. Hay que ayudarla. Nada más", afirmó el intérprete de "La Plaga", tras lo cual continuó: "Lo que Frida precisa es una ayuda psiquiátrica y ojalá la encuentre".

Actriz y cantante, Frida también sostuvo fuertes enfrentamientos verbales con su abuela (la famosa actriz de cine y telenovelas Silvia Pinal) y con su madre y suele aparecer con frecuencia en las revistas y columnas de chismes de la farándula.

Por otro lado y en una reciente serie televisiva sobre la vida de Pinal, Guzmán fue retratado como un marido golpeador y un hombre obsesivamente celoso y posesivo.