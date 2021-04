Diego Ramos, que perdió a su papá por COVID-19, criticó duramente a Ivana Nadal: "Me parece una ignorante"

Ivana Nadal viene realizando diverso posteos en las redes sociales en los que llama a rebelarse contra la pandemia del coronavirus, algo que generó una enorme polémica. Y uno de los que opinó al respecto fue Diego Ramos, quien el año pasado perdió a su padre a causa del COVID-19.

“La new age no es algo nuevo, viene de los ‘60, los 70. Cuando el mensaje viene engalanado con la frase de señalador de libro o sobrecito de azúcar, podés estar de acuerdo o no. Si fuera solo de ella, todo bien”, comenzó indicando en TV Nostra, donde es panelista.

“Lo que haga ella va a repercutir en vos, en mí, en mi vieja o en mi viejo si lo tuviera. Mi viejo usó barbijo y se terminó muriendo. Es una barbaridad”, añadió.

Siguiendo con su descargo, precisó: “No quiero llevarlo a un lado de demonizarla porque me parece una ignorante, pero ir por la calle alegremente, con un barbijo en la mano, diciendo ‘miren no te pasa nada’ porque tengo amor. Yo también tengo mucho amor, y a mi papá lo quería mucho, y se murió”.

Por otro lado, indicó: “Y toda la gente que no solo tiene amor, sino que estudió, las enfermeras que le están limpiando el traste a los que están en terapia intensiva, se deben querer matar, porque la ignorancia es atrevida”.

Y cerró: “Yo miro esto y no sé si enojarme o pienso que es el sketch de Fabio Alberti, ‘Boluda total’”.