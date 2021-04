Mauro Viale: conmoción por la muerte de un hombre que vivió en los medios

La noticia en la tardecita del domingo era que Viale había salido de terapia, a la que había llegado a causa de haberse contagiado coronavirus. Horas después, sin embargo, la peor información comenzaba a circular de las redes: a los 73 años, el periodista había muerto, a causa de un paro cardiorrespiratorio provocado por las secuelas del COVID.

Viale se había vacunado el jueves, con la vacuna china, y el viernes había sentido síntomas de COVID: primero pensó que serían efectos colaterales de la vacuna, pero al hisoparse se enteró de que había contraído coronavirus. Los especialistas señalaron lo lógico: el período de incubación generalmente es mayor a dos días, por lo que Viale se vacunó probablemente ya contagiado de COVID. La vacuna, además, tarda 14 días en desarrollar los anticuerpos que dan inmunidad.

Viale llegó al sanatorio con una neumonía, por lo que quedó internado en terapia intensiva, pero parecía camino a recuperarse: lo pasaban a sala común y dejaba de recibir asistencia respiratoria cuando sufrió el paro que acabó con su vida. Una vida vivida en los medios, más de cinco décadas en radio, televisión, medios gráficos y también en internet: Mauricio Goldfarb, así su nombre de nacimiento, apareció muy joven en la pantalla de Canal 7, ATC, comentando partidos del fútbol argentino. Allí lo llevó el propio Carlos Bilardo, según contaba ayer su hermano Jorge en las redes sociales: “Vivía al lado de casa y Carlos lo hizo periodista deportivo y lo puso a trabajar con el Gordo Muñoz”, recordó.

Trabajó en el deporte durante dos décadas: comenzó a relatar encuentros en 1977, condujo durante el Mundial 78, disputado en el país, “Con un pie en el Mundial”, relató el Mundial 86 para ATC y fue parte del personal original de “Fútbol de Primera”, entre 1985 y 1989.

En esos días volvió mítica su pregunta antes de cada partido: “¿Quién mueve?”, decía Viale, y gracias a la edición, un jugador de fútbol respondía: “Yo, Mauro, González”. Así comenzaban todos los relatos de “Fútbol de Primera”.

Cuando el programa se mudó a Canal 9, Viale renunció al programa. Se habló de internas pero él aclaró que simplemente fue a hablar con Carlos Ávila y le dijo: “Negro, no quiero relatar más, me aburrí”. Incursionó entonces en el periodismo general: era el año 1989, vísperas de los 90, la década en la que el periodista marcaría a fuego los medios argentinos para siempre.

OTRO TIPO DE PERIODISMO

Fueron años donde Viale estaba a toda hora en los medios: entre 1991 y 1996 llevó adelante “La mañana”, por ATC, que complementaba con “Anochecer con Mauro Viale” (1993 y 1995) y “La tarde con Mauro Viale” (1994). Allí comenzó a delinear el estilo que lo volvió tan particular y exitoso: siempre jugando en el filo del sensacionalismo y el morbo, Viale dramatizaba los casos policiales y tomaba posturas polémicas para instalar el debate. Era el inicio del “estilo Viale”, que explotó en “Mediodía con Mauro”, programa que debutó en 1996 en ATC y se mudó al año siguiente a América.

Nació como un periodístico, pero rápidamente se transformó en un talk show que anticipó la era de la telerrealidad y también del actual panelismo caliente: sus invitados visitaban el piso y discutían al aire, a los gritos, siempre al borde de la autoparodia. Mauro alimentaba el fuego de esas discusiones y a cambio celebraba unos picos de rating asombrosos: llegó a medir 40 puntos en medio de las peleas que incluían a personajes emblemáticos de los 90.

Allí, de hecho, aparecieron las primeras “mediáticas” de la tevé argentina, famosas sin más oficio que ser famosas: era habitual la presencia de las muy jóvenes Samantha Farjat, Natalia Denegri (hoy exitosísima mujer de medios) y en menor medida Julieta Lavalle, testigos de una causa de narcotráfico que involucró a Guillermo Coppola. Como en un reality, estos personajes iban todos los días al piso y se acusaban en vivo. También pasaron por ese polémico piso “Facha” Martel y Jacobo Winograd, y muchos políticos se prestaban para llegar a esa pantalla debido a la exposición que permitía.

Mauro Viale se instaló así como el gran provocador de la televisión argentina: el caos dominaba el piso en aquellos días de desborde sensacionalista y morbo que brindó algunas de las escenas más bizarras de la tevé. Y de las más polémicas: Flor de la V recuerda la entrevista realizada en el piso de Viale como “una de las más humillantes y discriminatorias de la historia de la televisión. Mi peor pesadilla”; también generó rechazo la cobertura del caso Cabezas, que Viale siguió siempre al filo del amarillismo, llegando a tener en el piso a su hermana Gladys, con quien improvisó una conferencia de prensa desde allí.

“Mediodía con Mauro” era un éxito, pero en 1998 Viale y el canal decidieron discontinuarlo. Un año más tarde, el periodista regresó a ATC para conducir “Despertate” a la mañana, “Cámaras” a la tarde y a la noche, “Polémica en el fútbol”. Pero para entonces ya perdía audiencias y espacios: había quedado ligado tras aquellos dos años en América con las noches de excesos menemista, los personajes de esa farándula aficionada a los viajes a Miami y a la pizza con champagne, y aunque buena parte de la tevé copió su estilo gritón, con el ocaso del gobierno menemista comenzó también su retroceso del centro de la escena mediática. En 1999 le despidieron de ATC.

Sin embargo, y a pesar de que en años siguientes moderaría su estilo, eso no lo privó de protagonizar nuevos escándalos y algunos de los momentos más emblemáticos de nuestra querida televisión: se peleó con Pablo Echarri por asegurar que su padre, secuestrado, había sido asesinado, aunque el hecho más recordado todavía, convertido en meme y en sticker, es el que vivió el 10 de enero de 2002, cuando se fue a las manos con el empresario de la carne Alberto Samid. Viale lo acusó de haber avalado el atentado a la AMIA, Samid exigió la retracción y cuando ésta no llegó, Samid le dio un puñetazo a Viale en la cara. La pelea terminó en calle. Durante la riña, un empleado pateó a Viale en el piso durante la pelea y justificó su accionar afirmando que “me verdugueaba todas las mañanas, me decía cuándo te vas a morir”: fue la primera acusación de maltrato que atravesó el periodista, al que varios de sus ex compañeros, también sus súbditos en sus días como gerente de Radio Rivadavia, señalaban como particularmente hostil y hostigador. Él se defendía afirmando que era riguroso y “malhablado, pero con pautas claras”.

A partir de su trabajo en la radio y, más recientemente, en A24, y siempre con su particular estilo dispuesto al duelo verbal, recuperó en la última década un espacio en el periodismo general y político: allí se encontraba hace apenas cuatro días, conduciendo “Más que noticias”, donde celebró haber recibido la primera dosis de la vacuna. Era uno de los periodistas que más miedo manifestaba frente al avance del COVID.

LAS DESPEDIDAS

Tras conocerse la noticia de su muerte, llegaron los saludos y reconocimientos. Uno de los primeros fue el presidente Alberto Fernández, que lamentó el fallecimiento de “un hombre que ejerció el periodismo con su propia impronta” y alguien “por quien sentí afecto profundo y a quien siempre le reconocí el don de respetar la pluralidad”. Otros políticos, como Axel Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta, despidieron a Viale; Daniel Scioli lo llamó “una leyenda del periodismo argentino”.

También el ambiente artístico se mostró acongojado por la noticia: “Es una piña en medio de la cara”, dijo Jorge Rial, y aseguró que “Chiche Gelblung y Mauro para mí son dos de los grandes productores de la historia. Era periodista de pies a cabeza. Una bestia del periodista”.

Marcelo Tinelli fue otras de las reconocidas figuras que se conmovió con esta noticia: “Una vida cerca de Mauro Viale. Un gran tipo. Muy triste por esta ida”, afirmó el conductor. También lo despidieron Oscar González Oro, Cristina Pérez y María Julia Oliván, entre otros periodistas.