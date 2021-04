Se encadenó a la fiscalía para reclamar “justicia” por su hija

Un hombre se encadenó ayer en el edificio de la fiscalía de 55 entre 9 y 10 para reclamar por la forma en la que se quiere avanzar en la causa en que investiga la muerte de su hija en un accidente de tránsito que ocurrió en 38 y 13, el 5 de agosto de 2018. Ese día, Macarena Flores iba como acompañante en una moto que manejaba un joven y perdió la vida tras protagonizar una colisión en la que también intervino un automóvil Chery QQ que era conducido por un enfermero.

Con una cadena, con un extremo atado a su cintura y el otro al edificio de la fiscalía, y acompañado por su abogado Marcos Fernández, Pablo Flores expuso en diálogo con EL DIA que “en realidad no fue un accidente sino que se trató de un asesinato porque el hombre que manejaba el auto que chocó a mi hija iba alcoholizado y drogado y a 100 km por hora”.

Indicó que “a esto se suma que después de haber embestido a mi hija, siendo enfermero profesional ni siquiera le quiso brindar los primeros auxilios. Le podría haber salvado la vida pero no lo hizo. Además, como consta en la causa, se quiso escapar y no pudo hacerlo porque lo manotearon”.

“El fiscal Carlos Vercellone me quiere llevar a un juicio abreviado pero tengo la esperanza de que no será así. Yo pido que al menos por una vez la justicia se ponga del lado de la víctima y no del criminal, en este caso, el asesino de mi hija”, explicó Flores, al tiempo que avisó que se mantendrá atado “hasta que me reciba el fiscal”.

Por su parte, el abogado Fernández señaló que “queremos saber en qué términos quiere pedir el abreviado. La pena máxima para un homicidio culposo es de 5 años. Si se lleva a cabo un juicio abreviado podría ser mucho menor. En base a las pruebas que existe en el expediente, debería recibir entre 8 y 25 años. Pero para eso necesitamos que llegue a juicio oral y que cambie la calificación”, concluyó.