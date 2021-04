Desmienten al intensivista del Policlínico que dijo que se activó el Protocolo Última Cama

Desde el Hospital San Martín desmintieron las declaraciones que esta mañana hizo el médico especialista en terapia intensiva de ese nosocomio platense Sahar Benzecry, quien dijo que se había puesto en marcha el "Protocolo de Última Cama".

Ana Laura González, Directora Asociada a cargo de terapia intensiva, en diálogo con EL DIA manifestó que "hubo una confusión porque el protocolo no se activó en ningún lugar de la Provincia". En ese sentido resaltó que "trabajamos en red de derivaciones que incluye al sector privado, a las obras sociales, al Same y a los municipios, y es para evitar la activación de este protocolo". "No habrá querido decir eso", dijo en cuanto a los dichos de su colega en una FM oficial bonaerense.

Sobre la situación del Policlínico contó que "estamos entre el 90 y el 95% de ocupación de camas. En 10 días pasamos del 30% al 90% y estamos como surfeando en esta situación durante estos días". Además agregó: "No colapsamos pero sí tenemos mucho movimiento. No sé si el día de mañana vamos a activar o no el Protocolo, pero no lo utilizamos hasta ahora".

González también resaltó que "vienen entando 30 pacientes por día pero estamos pudiendo manejar la situación. Realmente es agotador porque no es la situación en la que estábamos dos semanas atrás".

Cabe destacar que Benzecry sostuvo que “nadie que estudió medicina, estudió para esto. Es una catástrofe lo que estamos viviendo”, y agregó: “Hoy ya pusimos en marcha el Protocolo de Última Cama, que es buscar de la mejor manera y con los recursos limitados que tenemos darle la oportunidad al que pueda aprovechar su organismo. Esto está todo avalado por documentación científica”.

En diálogo con el programa "No Corras" por FM 97 UNE, manifestó que “estamos en esta situación muy muy delicada. Está todo explotado. Estamos abriendo camas en lugares atípicos del hospital para pacientes ventilados para darle la atención a todos aquellos que lo requieran. Pero sin duda el cuello de botella es el personal especializado”.

Luego señaló que “además hay que comunicarle la situación a las familias. Todos los días estoy dando cursos y explicando cuales son los protocolos para venir a despedirse. Y no estudié para esto. Es angustiante. Y nos tenemos que cuidar la cabeza porque en algún punto te pesa tomar estas decisiones, incluso cuando te acompaña la evidencia científica”. Finalmente, destacó que “es muy triste la discusión que se arma entorno de cerrar o no la circulación cuando nosotros acá lo estamos dando todo. Es muy claro el enemigo. Hay que parar la circulación urgente. No tengo dudas que vamos a ver gente que se muere en las guardias, espero equivocarme pero esto es explosivo”.