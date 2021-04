Crece el malestar en la Ciudad por la suspensión de las clases presenciales

La medida de interrumpir las clases presenciales y llevar todo a la virtualidad en nuestra ciudad y el AMBA generó crecientes reclamos de padres de distintos colegios de La Plata. Ayer se hizo un bocinazo en las inmediaciones de la Dirección de Educación de la provincia de Buenos Aires y en un establecimiento de City Bell pegaron afiches exigiendo que el próximo lunes haya actividades escolares en las aulas.

Por su parte, los gremios docentes respaldaron ayer la medida del presidente Alberto Fernández, en oposición a lo que había recomendado públicamente por el ministro de Educación nacional, Nicolás Trotta, que dijo que en el peor de los casos se podría reducir la presencialidad, no cortarla abruptamente.

BOCINAZO EN LA CIUDAD

Un grupo de padres se movilizó ayer a la tarde a la Dirección General de Educación bonaerense en rechazo al parate de las clases presenciales por dos semanas que anunció anoche Fernández y que comenzará a regir el próximo lunes con acatamiento a nivel provincial.

“Convocamos a un ruidazo en repudio total al cierre de las escuelas. Estamos con una indignación tremenda, es una tomada de pelo, porque no hay ningún plan que muestre a dónde ir”, expresó Luciana Bártoli, integrante de Padres Organizados La Plata, quienes convocaron a la protesta.

“Costó tanto poner en marcha el sistema educativo, un sistema educativo golpeado, que es una tragedia. Con el mínimo de funcionamiento por lo menos se estaba sosteniendo. Los chicos estaban yendo mínimamente a la escuela”, expresó.

Bártoli manifestó que “de manera virtual seguimos con los mismos problemas de conectividad, de dispositivos, no se solucionó nada. Es indignante”.

Participaron docentes que acompañaron la presencialidad, las escuelas abiertas. También irán fueron representantes del sector del transporte escolar que hace un año están sin trabajar”, señaló.

Entre los padres consultados por este diario, la mayoría se opuso a la medida de suspender las clases presenciales.

Marcelo dijo: “no me parece que se tendrían que haber suspendido las clases presenciales. Los chicos no son transmisores del virus. No conozco chicos de 11 años que hayan tenido coronavirus. Si puede estar entre los docentes”. Y agregó: “en este país puede pasar cualquier cosa. El ministro de Educación nacional dice que no deben suspenderse y al rato el presidente dice que si”.

Ayelén indicó: “los chicos estaban contentos de volver y ahora tienen que volver a la virtualidad. Muchos no saben qué van a hacer con los nenes porque tienen que salir a trabajar. Y Anabel sostuvo: “no estoy de acuerdo con la medida, que espero que sean realmente por quince días y no como en 2020 que tuvimos un año sin clases presenciales. Sería terrible para los chicos, fundamentalmente para los adolescentes, que lo sienten mucho”.

Por su parte, Julieta expresó su “acuerdo con la medida porque los nenes estaban tomando los micros con gente que iba a trabajar y muchos que no se cuidan ni cumplen protocolos”, y agregó: “la virtualidad funcionó, pero faltaría complementar la medida entregando equipos y mejorando la conectividad de muchas familias que no pueden acceder a ese recurso”.

En tanto, una escuela de nuestra región amaneció con carteles pegados en la puerta pidiendo que el próximo lunes continúe la actividad en los establecimientos educativos. Se trata de una movida que encabezaron algunos padres del colegio Tercer Milenio de City Bell, que decidieron colocar papeles impresos con la frase: “Alberto. Con los chicos no!. Sí a la escuela”. La crítica va directo al mandatario, ya que la escuela debe seguir las directivas del ministerio de Educación bonaerense. “En esta escuela no hubo ninguna burbuja activada por Covid”, aseguró a eldia.com quien dio cuenta de la situación que viven. Otro lector se comunicó con el diario y dijo que “los directivos están presionados por los padres desde antes de los anuncios”, ya que exigían mayor presencialidad. “Queremos que el lunes abra”, sostuvieron indignados por la medida que suspendió las clases presenciales.

Ayer, los integrantes de la comunidad educativa del colegio Esseri (de la zona Norte del Gran La Plata), recibieron una nota en la que el colegio anuncia que abrirá las puertas el próximo lunes para dictar clases presenciales en los niveles inicial y primario, a pesar de la orden oficial de cerrar las escuelas.

Por su parte, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, respaldó ayer la decisión de suspender la presencialidad escolar por 15 días, anunciada por el presidente Alberto Fernández como parte del paquete de medidas restrictivas con las que espera bajar el nivel de contagios de coronavirus, al señalar que si bien que la infección “no está en las aulas”, sí “se genera alrededor de las clases”.

“La fuente de infección no son las aulas ni las fábricas, sino las actividades informales, las clases generan actividades informales, agrupamiento de padres, actividades extracurriculares, todo lo que se genera alrededor de las clases”, afirmó Vizzotti.

“Fuera del aula, esperando a los chicos que salgan de la escuela, y las reuniones sociales que se generan después, son más difíciles de contener o interrumpir”, detalló.

APOYO DE GREMIOS DOCENTES

Gremios docentes respaldaron ayer la decisión de suspender por 15 días las clases presenciales en el Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA) y La Plata, al considerar que se trata de una medida “en resguardo del cuidado de la salud y de la educación” en el contexto de la propagación de la pandemia del coronavirus.

Entre ellos se encuentran Ctera y Ademys, que coincidieron en valorar las medidas presidenciales anunciadas anoche en virtud de “la protección de los ciudadanos”.

La secretaria general de Ctera, Sonia Alesso, y el secretario general adjunto, Roberto Baradel, solicitaron “a los gobiernos provinciales que tienen alta circulación del virus que adhieran a estas medidas para proteger la salud de la población”.

PROBLEMÁTICAS DE LA VIRTUALIDAD

En tanto, en las últimas horas se conoció un informe basado en un relevamiento a más de 500 familias de la Provincia y del resto del país que arrojó una serie de problemáticas con respecto a la modalidad virtual. En el trabajo, realizado por la organización Eco Educativo, que reúne a docentes y directivos a nivel federal, se marcó las escasas horas de clases virtuales, los problemas de conectividad y los porcentajes bajos de usos de materiales y medios educativos ofertados por el gobierno a través de distintas plataformas.

De ese relevamiento se desprende por ejemplo que “según datos oficiales de la Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica el uso de esos recursos fue muy bajo. El 28 por ciento de los hogares encuestados reportan la utilización de los cuadernillos Seguimos Educando en papel para realizar tareas o actividades escolares.

