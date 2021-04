López Murphy: "Ningún gobernador va a cumplir con los anuncios"

Ricardo López Murphy criticó con dureza las últimas medidas anunciadas por el gobierno. "Hay un hartazgo de la sociedad con la política y los políticos generada por la corrupción, la inmoralidad, la falta de propuestas y las promesas incumplidas tanto de este gobierno como del anterior", explica. "Nosotros queremos representar ese desencanto generalizado con la clase dirigente. Creemos en la decencia, tenemos ideas y nadie duda de que en el Congreso vamos a expresar nuestro mayor rechazo al avance del populismo del kirchnerismo y La Cámpora", sintetizó.

López Murphy dijo que "los ministros de Salud y Educación habían anunciado que se mantenía el programa que hacía 4 días habían establecido junto al gobierno de la Provincia y de la Ciudad. Y a la noche el Presidente los puso en ridículo. Ningún gobernador va a cumplir los anuncios. Y espero que el Jefe de gobierno tampoco. El mayor costo que se pagó en la pandemia no fue el económico, fue haber perdido un año de clases". "Se ha hecho un daño estructural al capital humano de esta sociedad, que va a tener un costo enorme en los próximos 30 años. Insistir en esta locura es inaceptable", afirmó en declaraciones a Radio Delta y Radil Nihuil de Mendoza.

"En nuestra Constitución no está el toque de queda. Es un orden militar que la puede tomar cuando decreta en Estado de sitio. No se puede gobernar por DNU. Está mal la cuestión política, institucional, de la seguridad, sanitaria y educacional. Ante este escenario, la cuestión económica es el menor de los problemas que tenemos en el corto plazo", aseguró el dirigente de Republicanos Unidos.

"Lo primero que hay que arreglar es la política sanitaria. Testear más y conseguir vacunas. El problema básico fue la incompetencia gubernamental. Nos perdimos 14 millones de Pfizer. Pusimos voluntarios para probar, fuimos los conejillos de india y el gobierno por inoperancia resignó las vacunas y se fueron a Uruguay", ejemplificó.

Para López Murphy, "Uruguay vacuna tres veces más que nosotros, Chile como diez. Eso lo podemos hacer, tenemos las instalaciones. Droguerías y farmacias han dicho que se les provean las vacunas, que son capaces de vacunar 6 millones por mes. No hay incapacidad". "Yo voy a cumplir 75 años, tengo asma y no he sido vacunado porque no formo parte de la oligarquía que se vacunó. Vacunaron a chicos y chicas de veinte años de La Cámpora, novias de políticos, a sus parientes y amigos. Un escandalo. Una inmoralidad absoluta", disparó el dirigente opositor.

"No salgo de mi asombro de la descalificación del Presidente a los médicos, a los niños con incapacidades. Decirles imbéciles a los opositores. Estamos gobernados por un gobierno sin norte, sin brújula, que se vicitmiza constantemente para escaparle a responsabilidad de asumir que han fracaso en la gestión de la pandemia", aseguró.

"Tanto a Guzmán como al Presidente, los veo desautorizados. Ministros de Educación y Salud anunciaron exactamente lo contrario que exigía Kicillof. Guzmán cada vez que va a negociar le salen con un martes 13", concluyó el ex candidato a Presidente en 2003 y 2007.