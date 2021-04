Protestas en el Obelisco, Olivos, frente a la Rosada y también en La Plata

Padres, docentes y comerciantes llevaron adelante el cuarto día de banderazos en el AMBA. Las protesta de hoy, tienen lugar por la tarde en el Obelisco, Plaza de Mayo y frente a la Quinta de Olivos, en reclamo por las nuevas restricciones oficiales que comenzaron a regir el viernes por la noche en todo el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) para tratar de aplacar la segunda ola de coronavirus. Cacerolas, banderas y pancartas acompañan a algunos de los manifestantes que se expresan contra la polémica decisión de volver a la Fase 2.

En La Plata, un grupo de manifestantes se juntó sobre calle 12 en Plaza Moreno.

El reclamo se concentra en la suspensión por 15 días de las clases presenciales, medida resistida por el Gobierno porteño y las limitaciones a la circulación nocturna. "Por la libertad, por la República. Las calles son nuestras", anticipaba uno de los flyers difundidos para convocar a la movilización.

Una mujer en el Obelisco dijo en declaraciones a la prensa que "nos quieren encerrar sin vacunas, están avasallando a la ciudad de Buenos Aires".



Un hombre que se manifestaba en la misma zona afirmó que concurrió para reclamar "por las libertades públicas" y manifestó "queremos libertad, justicia".



Otra mujer, que portaba un cartel con la consigna "con mis hijos, no" manifestó que "la educación es un derecho y yo voy a luchar por eso".



"Vine por los chicos de todos", expresó otra manifestante que portaba un cartel con la consigna "la educación dignifica".



Por su parte, un manifestante dijo que "acá estamos por más libertad, por más trabajo y educación" y agregó que "los bares no contagian".



Una mujer que se manifestaba frente a la quinta presidencial de Olivos, en el partido bonaerense de Vicente López, afirmó: "Estoy acá por la educación" y sostuvo que "no creo que las medidas sean por 14 días", en alusión a la suspensión de las clases presenciales.