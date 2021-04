El Hospital San Martín, al límite: ya tiene más del 90% de las camas UTI ocupadas

Se viven días de gran alarma en el Policlínico San Martín por el exponencial aumento de pacientes en la terapia intensiva y, mientras se denuncia que la situación es muy delicada, desde la dirección de esa institución se informó que “estamos entre el 90 y el 95 por ciento de ocupación de camas”.

El médico intensivista, Sahar Benzecry pidió “parar la circulación de manera urgente” y calificó el momento como una “catástrofe”.

Benzecry, en diálogo con el programa “No Corras” por FM 97 UNE, expresó que “estamos en esta situación muy, muy delicada. Está todo explotado. Estamos abriendo camas en lugares atípicos del hospital para pacientes ventilados para darle la atención a todos aquellos que lo requieran. Pero sin duda el cuello de botella es el personal especializado”.

Luego señaló que “además hay que comunicarle la situación a las familias. Todos los días estoy dando cursos y explicando cuales son los protocolos para venir a despedirse. Y no estudié para esto. Es angustiante. Y nos tenemos que cuidar la cabeza porque en algún punto te pesa tomar estas decisiones, incluso cuando te acompaña la evidencia científica”.

En las clínicas y hospitales advierten también por el agotamiento del recurso humano

Finalmente, destacó que “es muy triste la discusión que se arma entorno de cerrar o no la circulación cuando nosotros acá lo estamos dando todo. Es muy claro el enemigo. Hay que parar la circulación urgente. No tengo dudas que vamos a ver gente que se muere en las guardias, espero equivocarme pero esto es explosivo”.

Por su parte, Ana Laura González, directora asociada a cargo de terapia intensiva, en diálogo con EL DIA expresó que “estamos entre el 90 y el 95 por ciento de ocupación de camas. En 10 días pasamos del 30 al 90 por ciento y estamos como surfeando en esta situación durante estos días”. Además agregó: “No colapsamos pero sí tenemos mucho movimiento. No sé si el día de mañana vamos a activar o no el Protocolo, pero no lo utilizamos hasta ahora”.

González también resaltó que “vienen entrando 30 pacientes por día pero estamos pudiendo manejar la situación. Realmente es agotador porque no es la situación en la que estábamos dos semanas atrás”.

Cabe destacar que Benzecry se había referido a la puesta en marcha el Protocolo de Última Cama, “que es buscar de la mejor manera y con los recursos limitados que tenemos darle la oportunidad al que pueda aprovechar su organismo. Esto está todo avalado por documentación científica”.

DESGASTE DEL RECURSO HUMANO

La situación es crítica en todo el sector sanitario local. Desde las clínicas y hospitales advierten que no solo por la falta de camas, sino por el desgaste al que está siendo sometido el recurso humano. De hecho autoridades de entidades profesionales médicas advirtieron que el sistema de salud está “estresado” y con una enorme demanda de casos. Y que incluso hubo guardias de algunos establecimientos privados que debieron cerrar temporalmente las guardias por la falta de recursos para atender a todos los pacientes que llegan.

Se sumarán camas a las terapias

Por otro lado, el gobierno bonaerense resolvió ayer sumar otras 250 camas de terapia intensiva y más de 1.500 trabajadores de la salud para enfrentar el aumento de casos de coronavirus de la segunda ola de la pandemia, informó el Ministerio de Salud provincial.

La cartera consignó que el sistema público de salud “habrá pasado de 883 camas públicas en la pre pandemia (diciembre de 2019) a 2.433 para mediados de mayo de este año, es decir, un incremento del 275 por ciento en la capacidad de atención de casos graves”.