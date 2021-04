Más intendentes van a la Justicia por las clases

No sólo Jorge Macri decidió transitar el camino de la Justicia para que haya clases presenciales en su distrito. También decidió presentar un amparo en los tribunales el alcalde de San Isidro, Gustavo Posse.

El planteo de la comuna de Vicente López fue radicando ante la Justicia Federal de San Martín por el intendente Jorge Macri, quien ya había anticipado en las últimas horas que lo iba a hacer en caso de ser necesario. “Voy a hacer todo lo posible para que los chicos el lunes estén en las escuelas”, había prometido.

“Como gobierno tengo un poder que es la Justicia, que me permite tratar de discutir las medidas que se toman o saldar una discusión con la provincia de Buenos Aires que no se dio. No planteo una rebeldía, porque las normas están para ser respetadas. Voy a tratar de hacer lo que esté a mi alcance para garantizar que lo que no enferma, como las clases presenciales, continúe”, explicó.

“No estoy presentando un amparo contra las restricciones de circulación, porque sé que en la nocturnidad desordenada e ilegal sí ha subido el nivel de contagio. Pero para eso en Vicente López vamos a entregarles a los gastronómicos, salones de fiestas y gimnasios un subsidio no reintegrable de $40.000 para que puedan seguir subsistiendo”, dijo Macri.

En tanto, Gustavo Posse declaró a la educación como servicio esencial. “Es el paso previo a presentar un recurso de amparo junto a los padres. Lo más probable es que se termina unificando el reclamo con el de Vicente López, aunque es poco probable que salga el lunes”, anticipó Posse.

En ese mismo decreto, instruyó a la secretaría de Inspecciones y Registros Urbanos del Municipio a continuar trabajando junto a la Dirección de Epidemiología de Salud Pública en la ampliación y actualización de los protocolos sanitarios para que las clases puedan seguir impartiéndose de manera presencial.

Además, el decreto instruye a la Dirección de Educación a proseguir con las reuniones y el trabajo que viene realizando con las autoridades de las escuelas de gestión privada y con las autoridades provinciales para las escuelas de gestión pública, para que pueda continuar la presencialidad en todos los colegios de San Isidro.

“Si yo viera que una escuela no puede garantizar las condiciones sanitarias, de distanciamiento y de circulación de aire yo mismo voy a verificar que esa escuela no dé clases. Pero la solución no es cerrar las escuelas”, insistió por su parte el intendente de Vicente López .