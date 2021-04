Rodríguez Larreta tras el fallo: "Mañana habrá clases en CABA"

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, brinda una conferencia de prensa sobre la situación de las clases presenciales a partir de mañana.

De la conferencia participan el vicejefe de Gobierno, Diego Santilli; el jefe de Gabinete, Felipe Miguel; la ministra de Educación, Soledad Acuña; el ministro de Salud, Fernán Quirós, y el secretario de Transporte y Obras Públicas, Juan José Mendez.

"La educación no puede ser un motivo para profundizar la grieta. Al contrario, nos tiene que ayudar a cerrarla. No nos podemos dar el lujo de no estar trabajando en conjunto por ella", comenzó diciendo el Jefe de Gobierno porteño.

Y agregó: "Es fundamental que en la situación en la que estamos, nos sigamos cuidando. Y quiero ratificar mi convicción de diálogo con el Gobierno nacional".

Además enfatizó en "¿por qué insistimos con la educación? Por la importancia que tiene para el presente y futuro de los chicos. Cada chico que se educa es alguien más libre para decidir sobre su vida. En el mundo, todos los expertos y expertas han enfatizado la importancia de la presencialidad".

"Desde la Ciudad recogimos y compartimos las preocupaciones que nos transmitió el Gobierno nacional. Por eso, vamos a tomar algunas medidas de cara a las próximas semanas para que los chicos sigan en las aulas con todos los cuidados posibles. En primer lugar, vamos a continuar con la presencialidad de toda la educación obligatoria, es decir, la de nivel inicial primaria y secundaria. Y la educación no obligatoria va a funcionar de manera virtual", detalló.

Sobre los cuidados, insistió: "Vamos a poner a todo el equipo del Gobierno de la Ciudad en la puerta de cada una de las escuelas: agentes de tránsito y otros concientizadores, también a reconfirmar los horarios de ingreso diferenciados entre los distintos niveles educativos".

"Y en materia de transporte público, vamos a reforzar los controles en los centros de trasbordo y principales paradas y estaciones", puntualizó.

Mañana los chicos y chicas de la Ciudad van a estar sentados en el aula gracias al esfuerzo de toda una sociedad comprometida con la educación y con el presente y el futuro de cada uno de ellos. Es un orgullo inmenso ver cómo todos ustedes se pusieron al hombro esta causa.

EN DESARROLLO.-