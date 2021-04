Sandra Paris: "Debemos comprender que en educación cada día cuenta"

Luego de que el Intendente Osvaldo Cáffaro solicitará que el municipio de Zárate vuelva a fase 2, la legisladora provincial Sandra Paris se mostró preocupada por la educación en el distrito, "Quiero contar algunas verdades que el Intendente y el Gobernador no dicen, las Escuelas no tienen alcohol en gel, ni termómetros, ni artículos de limpieza, se llueven los techos, las aulas tienen problemas de ventilación, en la actualidad no hay nombramientos y la comida que se reparte en las Escuelas no alcanza", enfatizó Paris, "Estas son pruebas claras de que no les interesa la educación, a pesar de los millones de pesos del fondo educativo que el Intendente Cáffaro recibió en el 2020".

"Estamos siendo gobernados por dirigentes políticos que prefieren que los chicos y chicas no vayan a clases y se queden desconectados de la educación, de la socialización, deprimidos en sus casas hundidos en la ignorancia y sin futuro", exclamó la legisladora provincial.

"Hoy no pueden estar pensando en suspender, hoy tienen que salir con un mega operativo a asistir a todas las Escuelas para que puedan dictar clases con todos los protocolos vigentes", explicó Paris.

Por último, Paris reflexión, "Ese es el futuro que los autollamados PROGRESISTAS quieren para nuestro país, para así dominar a través de una ideología falsa", comentó París, "Con estas medidas sólo están generando atraso e ignorancia y pobreza".