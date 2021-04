Piden materiales para alumnos con discapacidad

Diputados de Juntos por el cambio pidieron hoy que se entregue material educativo para alumnos de educación especial. Se trata de un proyecto de la diputada Laura Aprile y busca que los estudiantes con discapacidad cuenten con los elementos necesarios en esta nueva etapa de virtualidad educativa.

“Sabemos que esta situación es difícil para todos y más aun para los estudiantes que necesitan acompañamiento. Porque no es como dijo el Presidente que los alumnos con discapacidad no entienden lo que pasa, sino todo lo contrario. Entienden y necesitan de toda la contención y apoyo del Estado y de las familias para poder pasare este momento de angustia de la mejor manera”, expresó Aprile y agregó: “no les damos prioridad para vacunarlos, no les damos contención y no les damos material para que se eduquen. Inclusion no es solo hablar con la E”.

En la misma linea, la diputada resalto la importancia de “contar con los elementos para que la virtualidad no sea tan traumática y que no se baje la calidad educativa. Es imprescindible que los chicos cuenten con los materiales necesarios y que las autoridades prevean y den certezas del futuro del año escolar. Las personas con discapacidad entienden todo, solamente hay que respetarlos, entenderlos e integrarlos a la comunidad, hacerlos participes de la vida pública”, finalizó Aprile.