La defensa del futbolista pincha acusado de violación pidió que lo dejen salir del país

La defensa del futbolista de Estudiantes de La Plata Diego García, consideró que "más allá del perjuicio laboral" que implica la prohibición del salir del país impuesta por la Justicia, "nuestro defendido va a acatar lo dispuesto y mantenerse a derecho, mientras esperamos el resultado de una serie de pericias que hemos solicitado". La defensa presentó un escrito para que se le permita viajar con el plantel de Talleres de Córdoba, donde fue cedido a préstamo. Ese club debe jugar partidos internacionales por Copa Libertadores.

En el diálogo con ELDIA.COM, el abogado Diego Badín señaló que "somos muy cautos y sería una aberración adelantar un panorama respecto de la situación del caso y de la presunta víctima. Es la Justicia la que está llevando adelante la marcha de los medios de prueba con que cuenta y los que hemos pedido nosotros como defensa".

El letrado se refirió así la situación del futbolista que fue cedido a préstamo a Talleres de Córdoba, club que juega la Copa Libertadores y que por lo tanto le exigiría viajar al exterior, algo que le es impedido por la Justicia en el marco de la causa que se le sigue por presunta violación, hecho que fue denunciado por una mujer, ex jugadora de hockey y socia del club, aunque en las últimas horas hizo saber a través de las redes sociales que se borró como tal de la institución.

"Decidí utilizar este medio porque realmente la situación me está sobrepasando. Como muchos de ustedes sabrán, hace alrededor de dos meses hice una denuncia contra Diego García, jugador de Estudiantes de La Plata, por abuso sexual. Y quiero hacer de público conocimiento mi desacuerdo e indignación con las decisiones tomadas por el club", escribió la denunciante.

"Desde que nací soy de Estudiantes. Fui jugadora de hockey, representé la camiseta toda mi vida, adentro y afuera de la cancha. Siempre sentí que fue mi segunda familia y mi segunda casa, pero hoy lamentablemente no lo siento así. El club dejó de representarme en el mismo segundo que no supo defenderme ni cuidarme. Hoy en día me di de baja y no soy más socia justamente por esto. El club no tomó las medidas necesarias para cuidarme. Se resguardó en lo legal hablando de los derechos del denunciado, pero mis derechos se los olvidaron", agregó.

"Sé lo que se habla, sé lo que se dice y a pesar de que sé que tengo el apoyo de muchos de ustedes, también sé que hay gente que cree que hago esto por dinero o por fama. Créanme que amaría que esta fuese la situación porque me ahorraría el trauma que me generó vivir todo eso, y mientras el jugador denunciado va a ser transferido a otro club en el cual podría salir del país para jugar una copa a mí me toca sufrir desde casa y estar con tratamiento psicológico, con mil miedos e inseguridades", continuó. Y para cerrar, dejó un duro mensaje contra el club: "Por eso pido por este medio justicia y coherencia. Yo ya lo viví, ya el daño lo tengo, pero sigo fuerte y sigo con la denuncia en pie para que a otra no le toque vivir mi situación. Si Estudiantes es una escuela, enseñen primero a respetar a la mujer. Sean la familia que dicen ser".

La denuncia de "abuso sexual con acceso carnal" se produjo luego de una reunión en una quinta del barrio El Rodeo, ubicada sobre la Ruta 2, el 24 de febrero último cuando algunos futbolistas (entre ellos Nazareno Colombo, Luciano Gastón Squadrone, Darío Sarmiento y Lucas Ariel Rodríguez) se juntaron con un grupo de chicas.