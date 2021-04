Declaran culpable al policía que mató a Floyd en EE UU

MINNEAPOLIS

El expolicía blanco Derek Chauvin fue declarado ayer culpable de la muerte del afroestadounidense George Floyd, al cabo de un juicio convertido en símbolo de la brutalidad policial contra las minorías en EE UU.

Un jurado en Minneapolis (Minnesota, norte del país) deliberó unas 11 horas antes de hallar unánimemente a Chauvin culpable de los tres cargos de asesinato en segundo y tercer grado y homicidio involuntario de los que era acusado por la muerte de Floyd el 25 de mayo de 2020.

Una multitud reunida frente a la corte en el centro de Minneapolis estalló en vítores cuando se anunció el veredicto después del juicio de tres semanas. Muchos se abrazaron y lloraron de emoción.

En el tribunal, Chauvin, de traje y corbata y libre bajo fianza, fue esposado después de que el juez Peter Cahill leyera las decisiones unánimes del jurado integrado por siete mujeres y cinco hombres de diversas razas.

El expolicía estaba con tapabocas y no mostró ninguna emoción al ser escoltado fuera de la sala del tribunal mientras el hermano de George Floyd, Philonise Floyd, abrazaba a los fiscales.

Chauvin enfrenta hasta 40 años de prisión por el cargo más grave: asesinato en segundo grado. Si le acumulan las penas por los tres delitos, podrían condenarlo hasta 70 años, según indicó la CNN. El juez dictará sentencia en ocho semanas.

BIDEN “ALIVIADO”

El presidente Joe Biden expresó lo “aliviado” que se sintió tras conocer el veredicto, durante una conversación telefónica con familiares de Floyd que éstos difundieron en redes sociales.

“Estamos todos tan aliviados”, dijo Biden. “Ustedes son una familia increíble. Me hubiera encantado estar allí para abrazarlos”, agregó, prometiendo llevar a los familiares de Floyd a la Casa Blanca en el Air Force One.

Por la noche, Biden abordó públicamente la condena a Chauvin y denunció el “racismo sistémico” que “mancha” el alma de EE UU.

“El veredicto de culpabilidad no traerá de vuelta a George”, dijo en un breve discurso televisado desde la Casa Blanca. Pero puede marcar el momento de un “cambio significativo”, agregó, llamando a la nación a “unirse” y no dejar que los “extremistas que no tienen ningún interés en la justicia social” tengan “éxito”.

UN CASO ESPELUZNANTE

El 25 de mayo de 2020 Chauvin fue grabado en video arrodillado durante más de nueve minutos sobre el cuello de Floyd, incluso cuando el corpulento hombre de 46 años, esposado, suplicaba “Por favor, no puedo respirar”.

Las imágenes, tomadas por transeúntes testigos del arresto de Floyd, acusado de comprar cigarrillos con un billete de 20 dólares falso, fueron vistas por millones de personas dentro y fuera del país.

El abogado Ben Crump elogió la condena de un expolicía blanco por el “asesinato” del afroestadounidense Floyd como “un punto de inflexión en la historia” de EE UU.

“La justicia obtenida con dolor finalmente ha llegado para la familia de George Floyd”, tuiteó Crump cuando Chauvin fue declarado culpable.

“Este veredicto es un punto de inflexión en la historia y envía un mensaje claro sobre la necesidad de rendición de cuentas por parte de las fuerzas del orden. ¡Justicia para el Estados Unidos negro es justicia para todo Estados Unidos!”, dijo.

Tropas de la Guardia Nacional fueron desplegadas en Minneapolis y Washington, la capital de la nación, ante temores de disturbios.

Minneapolis ha sido escenario de protestas en las noches desde que Daunte Wright, un joven negro de 20 años, fue abatido a tiros en un suburbio de esa ciudad de Minnesota el 11 de abril por una mujer policía blanca.

Unos 400 manifestantes marcharon por la ciudad el lunes pidiendo la condena de Chauvin, coreando: “El mundo está mirando, nosotros estamos mirando, hagan lo correcto”.

“JUSTIFICADO”

En sus alegatos finales el lunes, la fiscalía mostró extractos del desgarrador video de la muerte de Floyd.

“Pueden creer lo que vieron”, dijo el fiscal Steve Schleicher. “No se trató de vigilancia policial, se trató de asesinato”, insistió. “Nueve minutos y 29 segundos de abuso de autoridad impactante”. “El acusado es culpable de los tres cargos. Y no hay excusa”, afirmó.

El abogado defensor Eric Nelson aseguró por su parte al jurado que Chauvin “no usó fuerza ilegal a propósito”.

“Esto no fue un estrangulamiento”, aseguró, y justificó las acciones de Chauvin y los otros policías que mantuvieron a Floyd en el suelo. Según Nelson, la enfermedad cardíaca de Floyd y su consumo de drogas fueron factores decisivos.

Expertos médicos de la fiscalía dijeron que Floyd murió por la falta de oxígeno por tener la rodilla de Chauvin en su cuello y que las drogas no incidieron.

La defensa llamó a un oficial de policía retirado que dijo que el uso de la fuerza de Chauvin contra Floyd estaba “justificado”.

Los oficiales de policía que testificaron para la acusación, incluido el jefe de policía de Minneapolis, dijeron que era excesivo e innecesario.

El veredicto también afectará a los tres excolegas de Derek Chauvin -Alexander Kueng, Thomas Lane y Tou Thao-, que serán juzgados en agosto por “complicidad en asesinato”. (AFP)

