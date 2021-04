Julia Mengolini reveló que se drogó durante su embarazo y encendió la polémica

La periodista Julia Mengolini admitió en su programa de radio que fumó marihuana durante su embarazo para calmar el malestar propio de esa condición.

La comunicadora se refirió al tema el último martes, 20 de abril, fecha en la que se celebra el Día Internacional de la Marihuana. Mientras en se analizaba el proyecto de despenalización de una sustancia, una oyente envió un mensaje en el que comentaba que no podía fumar por estar embarazada.

En ese momento, Mengolini decidió profundizar en el tema y utilizó su propia experiencia como disparador. “¿Decimos la verdad? Yo fumé porro todo el embrazo”, dijo sin vueltas, y aseguró: “Si no hubiese sido por esa planta milagrosa me hubiese sentido para el ort... todo el embarazo porque me resultó curativa”.

“Hay un malestar propio del embarazo, que te sentís cansada, con nauseas. Al segundo mes de sentirme mal y estar tirada en la cama, después de mucho estudio, de haber leído sobre el tema publicado, dije ‘esto no le puede hacer mal a Rita’”, dijo en relación a su hija.

“Le di dos secas, y salió el sol. Y se me fue el malestar en un segundo. La verdad que yo zafé el embarazo gracias a la marihuana”, resumió después.

Sin embargo, aclaró que no se trataba de una sugerencia, sino de compartir su experiencia individual. “No es una recomendación, imaginen que no me voy a animar a recomendar esto. En mi experiencia nunca yo sentí que le podía hacer daño a Rita con eso, sino todo lo contrario. Yo sentí que me estaba haciendo muy bien a mí, y que de otro modo hubiese estado tirada y sintiéndome pésimo”, reflexionó.

“Por ahí es un poco irresponsable lo que digo, me hago absolutamente cargo, no se lo estoy recomendando a nadie, les estoy diciendo cuál fue mi experiencia, nada más. Obviamente que pueden consultar si tienen dudas, yo hice todas las consultas a la gente que tenía algo para decirme”, agregó más tarde.