No tiene ni 20 partidos como titular en Estudiantes pero Fabián Noguera es más que un futbolista que juega como titular. Es de los más queridos por el hincha y uno que no puede faltarle a Ricardo Zielinski. Desde su casa en Buenos Aires, y vía telefónica, habló de todo en una larga charla con este medio: fútbol, pandemia, vacunas y hasta algo de política.

-¿Cómo llevás el día a día entre el fútbol y el coronavirus?

-La verdad que a pesar de todos los problemas que tenemos todos, en el Club se está manejando muy bien con los protocolos. Durante el día estoy en casa cuidándome lo máximo posible. Todos tenemos casos cercanos de Covid por eso restringimos todo tipo de juntada.

-¿En las semanas previas al clásico se intensificaron las restricciones sociales del Club?

-Explícitamente no nos pidieron nada. Pero uno es grande y sabe lo que tiene que hacer. En mi caso tengo a mis padres que son personas grandes y de riesgo. Fui mucho menos a verlos pese a que los extraño. No quiero llevarles el virus.

-Qué paradoja porque volviste de España, en parte, porque los extrañabas...

-Exactamente. Cuando llegué, en el verano, la cosa estaba más tranquilo y pude ver a mis padres y amigos. Pero se fue poniendo más difícil y el peligro aumentó. Voy a entrenar y me quedo en casa lo máximo posible junto a mi novia. Ella me acompañó en la segunda etapa en Brasil y en España.

-¿Esta ola en Argentina se asemeja a lo vivido en Europa el año pasado?

-En casos sí, e incluso ahora el peligro es mayor o igual en Argentina. Pero no es lo mismo lo que se está viviendo acá. En España me tocó estar en una ciudad pequeña y la verdad que los controles eran muy estrictos. Estuve casi un mes casi sin salir de casa. Apenas podíamos ir al supermercado. Muy pocas personas tenían permiso para estar en la calle. En Argentina no llegamos a ese punto.

-Se habló que los futbolistas deberían ser vacunados. ¿Qué opinás?

-No, podemos esperar. Hay otras personas para vacunar antes que a los futbolistas, que tenemos otras defensas. Creo que los deportistas tendremos que hacerlo después de las personas mayores, los que tienen enfermedades y el personal esencial. Y así sacar este virus que está haciendo tanto daño.

De inmediato hizo una pausa y habló de su familia. No dudó en reconocer a su papá como la persona que más influyó en su carrera. “Por él hoy soy futbolista profesional”, dijo de este ex arquero de Nueva Chicago y clubes sudamericanos.

“Es recontra futbolero. Me fue a ver a partidos en Brasil y conoció UNO contra Racing, cuando había más facilidades para salir. Es de marcarme errores. Aunque era arquero y los arqueros son medio raros (se ríe) lo escucho mucho. Es la persona que me pone los pies sobre la tierra”, contó.

-¿Cómo se dio este regreso a Estudiantes?

-La primera etapa fue muy buena, si bien los primeros meses con (Lucas) Bernardi no pude jugar mucho. Con el Chino (Benítez) jugué bastante y me identifiqué con Estudiantes. Por temas contractuales me tuve que ir. Sabía que iba a tener una revancha. Estoy muy feliz y disfruto el día a día.

-Verón y Alayes fueron determinantes para tu regreso, ¿no? porque a Zielinski no lo conocías...

-Al Ruso lo conocía de haber enfrentado alguna vez a Atlético Tucumán. Nunca hablamos. Sebastián (Verón) fue importante porque la situación estaba trabada y tenía otras ofertas. Le escribí un mensaje y a los pocos días se destrabó todo. No tengo representante, pero me habían llamado de Vélez, Central y otros clubes. Pero quería volver acá pese a que sabía que el Club tenía otras preferencias.

-¿Te sentís un referente?

-Sí, porque hay muchos chicos entonces con la edad que tengo y mi experiencia trato de hablarles. Ojo que tenemos nuestros líderes, como Mariano (Andújar), en quien nos respaldamos. También están Martín Cauteruccio y Juan Sánchez Miño, que son los de experiencia.

-El primer tramo del torneo era sumar puntos, una etapa media que se terminó con el clásico, ¿empieza un nuevo camino en Estudiantes?

-Lo veo exactamente igual. Dejamos puntos importantes como ante Banfield o en el clásico, que merecimos ganar, pero estamos dentro de los cuatro que se clasifican. Dependemos de nosotros para clasificarnos pese a que nos quedan tres partidos durísimos.

-¿Van a tener que asumir otro protagonismo?

-Nuestro juego no es el llamado vistoso, pero la mayoría de los partidos que ganamos lo hicimos bien. Estuvimos a la altura en todos. Ante Banfield y Gimnasia merecimos ganar. Y contra Colón lo perdimos por dos genialidades del Pulga Rodríguez. A nuestra manera fuimos protagonistas. Y del mismo modo asumiremos el protagonistas en las tres fechas que quedan.

-¿River es el mejor equipo de Argentina o ponés a Boca también?

-River y Boca son los dos mejores, pero River está un paso adelante de los demás. También me gusta el torneo que está haciendo Colón. Y Defensa, que juega muy bien.

-La mayoría de los equipos que pelean la Copa de la Liga juegan Libertadores o Sudamericana, eso los favorece a ustedes?

-Puede ser. Pero volvemos a lo mismo: Boca y River tienen 25 jugadores que serían titulares en otros clubes. Pueden rotar. Obviamente necesitamos que lleguen desgastados nuestros rivales para aprovecharlo, pero si no hacemos las cosas bien de poco sirve.

-¿Qué te pasó en esa jugada del domingo contra Contín?

-Fue una jugada rara. Espero la pelota más adelante, Tito (Rodríguez) no me ve y cuando me da la pelota llego primero, pero Contín puso muy bien su cuerpo y para colmo la cancha no me dejó aferrarme al piso... Por suerte no pasó a mayores.

-¿Te asustaste?

-Un poco (risas), rezaba para que llegue alguien. Enseguida Agustín (Rogel) y Leo (Godoy) lo anularon. Me salvaron como algunas veces lo hice yo con ellos.

-¿Se disfruta o se sufre el clásico?

-Lo disfruté pese a ser el primero que jugué. Pero hay nervios. Además, quieras o no, hay una racha importante de 11 años que juega su partido: no queremos ser los jugadores que estemos cuando se corte. No queremos ser esa mancha. Lo dijo Andújar “cuando no se puede ganar no hay que perder”.

-¿Se extraña jugar sin público?

-Ufff. Contra River y Aldosivi hubiese sido un éxtasis. Igual el clásico. Además con público hubiésemos ganado más partidos en casa.

-¿Por qué volver a la Argentina cuando muchos se quieren ir?

-Porque lo que te da el fútbol argentino a veces es más importante que lo económico. Llevaba un tiempo sin jugar y necesitaba volver. Todavía tengo mucho por dar y en Argentina podía resurgir.

-En Argentina se nos hace difícil vivir por una lucha política de hace años, ¿lo sentís igual?

-Sí, sin dudas. A mí me duele ver tanta pobreza y la inseguridad. Y por eso cuesta entender esta grieta política y tipos que tiren para sus propios intereses. No veo una solución rápida y se hace complicado. Por eso tanta gente piensa en irse pese a ser un país hermoso y con tanto capital. Pero los malos manejos políticos llevan un largo tiempo.