La millonaria inversión de la familia Messi que dio mucho que hablar

Messi volvió a ser noticia, pero en este caso nada tiene que ver el tema futbolístico propiamente dicho. Su familia acaba de hacer una inversión que dio mucho que hablar al cerrar la compra de un piso en el exclusivo edificio Sunny Isles de Miami.

La prestigiosa revista Forbes había publicado en las últimas horas que el astro argentino había comprado esa lujosa propiedad en el condominio llamado Regalía.

Con el correr de las horas el tema fue aclarado. Messi no compró ningún apartamento en aquel estado norteamericano y tampoco tiene pensado mudarse allí en el próximo tiempo. Es una inversión, no de Lionel, sino de una empresa familiar de la cual también participan otros socios. Él no tiene nada que ver le dijeron a un medio que consultó a un allegado al entorno del futbolista del Barcelona.

La noticia tuvo un doble interés: el primero por el futuro futbolístico del propio Lionel Messi que todavía es una incógnita. Como se sabe, antes del inicio de la temporada, el astro argentino y a partir de ahí le llovieron todo tipo de ofertas. Y una de ellas lo ubicaba en la MSL.

Según publicó The Real Deal, portal norteamericano especializado en negocios inmobiliarios, la familia Messi adquirió una nueva propiedad en Miami que estaría valuada en USD 7,3 millones. Se trata del noveno piso de un condominio llamado Regalia, ubicado en la localidad de Sunny Isles Beach (Florida).