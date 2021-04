Sólo queda una cama libre en Chacabuco y crece el número de contagios

Con la muerte de un hombre de 95 años y dos mujeres de 45 y 81 años, la situación sanitaria en el distrito bonaerense de Chacabuco llegó a un punto crítico, se informó desde la Secretaría de Salud de la Municipalidad.

Con este reporte se alcanza el saldo de nueve vecinos fallecidos en tan solo una semana en tanto las autoridades locales comunicaron nuevas restricciones y alertaron por la alta ocupación de camas y el aumento de consultas e hisopados por COVID19. Chacabuco adoptó medidas de Fase 2 por el incremento exponencial de contagios.

Medidas: Horario de actividades en general: 6:00 a 19:00; horario de circulación personal no esencial: 6:00 a 20:00; Horario de delivery sector gastronómico (no bebidas) de 6:00 a 0:00; circulación permitida en horario restringido para esenciales: con permiso de circulación nacional (App Cuidar); actividades sociales y familiares en espacios públicos al aire libre, hasta 10 personas; gimnasios al aire libre o con ventilación

natural, con aforo del 30 por ciento; actividades deportivas individuales al aire libre (caminata, running, bicicleta, etc.) en espacios públicos y en horarios permitidos; actividades deportivas individuales o grupales en clubes o complejos, prohibidas; rubro gastronómico (pizzerías, restaurantes, heladerías, etc.) al aire libre o con ventilación natural, con aforo del 30 por ciento; mercados y ferias al aire libre o en lugares cerrados, prohibido; celebración de ritos religiosos, hasta 20 personas; eventos culturales, sociales o recreativos, prohibidos; reuniones sociales en domicilios particulares, al aire libre o en espacios cerrados.