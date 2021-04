Desarrollan una nueva fórmula para elaborar pan sin gluten

Investigadoras del Conicet lograron una harina sin TACC con altas propiedades nutricionales basada en trigo sarraceno y semillas de chía que apunta a las dietas de personas celíacas y quienes no consuman gluten. De acuerdo a las investigadoras, la dieta sin TACC –trigo, avena, cebada y centeno– tiene cada vez más consumidores, ya que “ aunque el mercado está integrado esencialmente por personas con celiaquía, también por quienes, sin sufrir estas consecuencias gastrointestinales, padecen una intolerancia al mismo ingrediente que les provoca descomposturas”. “Esta creciente demanda viene de la mano de una búsqueda de alimentos funcionales, aquellos elaborados no solo por sus características nutricionales sino también por contener ingredientes activos que otorgan algún beneficio a la salud”, señaló Estefanía Guiotto, investigadora del Conicet en el Centro de Investigación y Desarrollo en Criotecnología de Alimentos y participante de un estudio publicado en la revista LWT-Food Science and Techonology que revela el desarrollo de una alternativa de mezcla de harinas, para elaborar pan libre de gluten. El trabajo combinó en distintas proporciones harina de trigo sarraceno, proveniente de la molienda de grano de dicho cultivo, y “expeller” de semillas de chía, que consiste en el subproducto que queda del proceso de extracción de su aceite. Esas materias primas fueron seleccionadas por el “notable crecimiento de los productos sin gluten en la industria alimentaria”, explicó Marianela Capitani, investigadora del Conicet.