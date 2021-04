No se descarta un paro total de micros para la semana próxima

El gremio de choferes de micros no descartó un paro total para la semana próxima debido a que no se ha cumplido con el pago de un diferencial que se había acordado.

Según se precisó desde el gremio, los empresarios de todas las líneas que componen las empresas que recorren ramales de La Plata, Berisso y Ensenada no garantizaron aún el pago de un diferencial que había quedado estipulado entre las partes y por tanto, se analiza una medida de fuerza.

Asimismo, se precisó que se trata de una suma “estímulo” de 7.000 pesos para cada conductor que desempeñe sus funciones en los ramales que circulen por las localidades mencionadas.

“Desde UTA La Plata no nos garantizan el cobro de esta suma, ante esto el gremio entró en estado de alerta. En caso de que no percibamos lo acordado para la semana próxima, no descartamos llevar adelante medidas de fuerza, entre ellas un paro total”, advirtió Rubén Landa Secretario Adjunto de UTA La Plata.

De momento y si bien se estima que la medida, de no abordar a un acuerdo, sería la semana entrante, no se precisaron posibles fechas.