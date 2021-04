El Gobierno advirtió a organizaciones sociales que "no vamos a permitir movilizaciones en bloque"

El secretario de Articulación Federal del Ministerio de Seguridad, Gabriel Fuks, dijo que "no vamos a permitir movilizaciones que entren en bloque a la Ciudad de Buenos Aires". Las declaraciones fueron formuladas a poco de la implementación de nuevas medidas restrictivas para aminorar la circulación del virus.

“Es un tema complejo, nos lleva varias horas por día. Les estamos pidiendo a las organizaciones una responsabilidad. El derecho a la protesta está vigente, la constitución está vigente, no hay estado de sitio, pero lo que no se puede es no cumplir lo que cumplen otros ciudadanos, y esto vale para una protesta piquetera o para Patricia Bullrich en las murallas de Olivos en su grito libertario”, deslizó el funcionario.

En esa sintonía se expresó el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, al apuntar en declaraciones radiales que “no es tiempo de movilizaciones ni de amuchamiento de gente en las calles; todos vemos cantidad de casos (de Covid-19), de gente que se ha reinfectado”.

Arroyo enumeró las acciones que desarrolla el Gobierno nacional ya que "tenemos 10 millones de personas que reciben la asistencia alimentaria", y citó: "Hemos reforzamos las partidas para comedores y merenderos, bono de 15 mil pesos para AUH y el aumento de salario mínimo y los Repro, entre otras".

Arroyo agregó que "lo que más golpea al sector informal son las restricciones al transporte público, no tanto el cierre nocturno, y si efectivamente hay más restricciones complica más a ese sector".

"La realidad ahora es que hay más changas en constructor y textil pero tenemos el problema de los precios de los alimentos", indicó Arroyo en otro tramo de la entrevista.

"Vamos a tomar medidas adicionales si hacen falta", insistió el Ministro tras sumar que "la situación social es crítica" pero "tratamos de acompañar a quienes la están pasando mal”.