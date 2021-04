"Vos sos un pelotud... atómico": otro escándalo en el Zoom de Diputados

El diputado de Juntos por el Cambio (JxC) Marcelo Orrego protagonizó hoy una discusión con su asesor, que se filtró al dejar abierto su micrófono en la reunión de la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.



El episodió ocurrió cuando deliberaba la comisión que debatía el proyecto de suspensión de las causales de los partidos políticos, que contó con el consenso de todos los diputados.



En medio del debate y mientras exponía el legislador de JxC, el porteño Jorge Enríquez, se comenzó a filtrar la discusión telefónica que mantenía el sanjuanino Orrego con un supuesto asesor.



A los gritos, Orrego dijo a su asesor: "Vos dejás de laburar conmigo. Sos un pelotudo atómico".



En ese momento, Enríquez le pidió a su colega de Juntos por el Cambio: "Muteate Marcelo, muteate" y explicó: "Estos son los inconvenientes de la virtualidad y de la no presencialidad".



Posteriormente, en un comunicado Orrego aclaró: "No discutía con un asesor ni empleado directo, sino con un colaborador del partido que no cumplió con una tarea que le encomendé".



“Le pedí disculpas, nada justifica mi abrupto, me puse muy mal porque le pedí le acerque ayuda a una persona que lo necesitaba y no lo hizo porque priorizó otra cosa”, expresó.



Orrego también se disculpó con sus colegas y señaló que "tuvo un día muy difícil”.



No es la primera vez que el zoom le provoca una mala jugada a los legisladores: el caso mas grave sucedió cuando debió renunciar el diputado Juan Ameri ya que protagonizó una escena sexual mientras participaba de manera remota en una sesión del cuerpo.