Asaltaron y le pegaron a un peluquero solidario

Fabián Maestre (25) es hipoacúsico y se gana la vida como peluquero realizando cortes a domicilio, a bordo de su moto. Pero también desarrolla la noble tarea de brindar ese servicio en forma gratuita en comedores comunitarios, a todos aquellos que no pueden pagarle el corte en estos tiempos difíciles.

En los primeros minutos del jueves el destino le deparó un disgusto que, además de un mayúsculo susto, lo mantiene angustiado.

Dos motochorros lo abordaron cuando salía de visitar a un familiar en la zona de 144 y 50 y, sin piedad, lo golpearon y le arrebataron su rodado, una Motomel de color blanca, según contó Fabián a este diario.

“ME PATEARON LA CABEZA”

Ayer, algo más tranquilo pero no menos desconsolado por el violento asalto que sufrió, relató que el incidente ocurrió a las 0.30 del jueves, cuando “estos pibes, de entre 18 y 22 años, que estaban encapuchados y armados, me rodearon y me pidieron la moto”.

Inmediatamente después lo tiraron al suelo y le dieron varias patadas en la cabeza. Encima, “uno de ellos me puso un arma de fuego en la nuca”, explicó.

Un escalofrío recorrió velozmente su cuerpo y admitió, sin reparos, que “en esos instantes me asusté mucho y pensé en mi hija, que tiene 2 años”.

Pero los maleantes, al cabo de someterlo a un fuerte estado de nervios durante algunos minutos, finalmente desistieron de quitarle otras pertenencias y se marcharon tan rápidamente como llegaron.

En estado de shock, el joven fue asistido por efectivos policiales. “Cuando me recuperé un poco emocionalmente, me subí a un micro y me hice atender en el hospital de Romero”, apuntó luego.

Mucho más que un robo

Por otra parte, Fabián lamentó que, más allá de los golpes que le propinaron ambos ladrones, fue despojado de una moto que compró en diciembre con mucho sacrificio y que recién comenzaba a pagarla.

“Solamente alcancé a abonar una cuota - admitió-; me servía para ir a los domicilios donde hago los cortes de pelo, al igual que a los comedores comunitarios donde cumplo mi tarea de manera solidaria”.

Este joven, que viven en Los Hornos, radicó la denuncia y espera que aparezca la moto que tanto necesita.