Rodríguez Larreta confirmó que se mantendrá la presencialidad en los niveles inicial y primaria

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, afirmó que se mantendrá la presencialidad en las aulas en los niveles inicial y primario, en tanto habrá un sistema bimodal en la secundaria, al anunciar las nuevas restricciones que aplicará la Ciudad de Buenos Aires para contener la propagación de casos de coronavirus en el distrito.

Larreta, aseguró además que "una ley de delegación de facultades no puede ir en contra de la Constitución", en referencia al envío al Congreso nacional de un proyecto para establecer "criterios científicos claros y precisos" en función de los cuales tanto el Ejecutivo Nacional como los gobiernos provinciales tengan la potestad de adoptar "restricciones y medidas de cuidado".



"No vi el proyecto de ley en particular, pero en términos generales una ley no puede ir en contra de la Constitución", dijo Rodríguez Larreta, al encabezar una conferencia de prensa en la sede del Ejecutivo local, del barrio de Parque Patricios, donde anunció las nuevas restricciones para la Ciudad.

De la conferencia participaron el vicejefe de Gobierno, Diego Santilli; el jefe de Gabinete, Felipe Miguel; la ministra de Educación, Soledad Acuña; el ministro de Salud, Fernán Quirós, y el secretario de Transporte y Obras Públicas, Juan José Mendez.

EN DESARROLLO.-