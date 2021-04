VIDEO.- Más uso de gas con la llegada del frío: consejos claves de un especialista

Con la llegada del frío aumentan las estadísticas de intoxicaciones por monóxido de carbono y de incendios por falta de mantenimiento en artefactos. Para evitar este tipo de inconvenientes, EL DIA consultó a un especialista (José Luis Carneiro - Matrícula 70203416) y en este video te brinda consejos y recomendaciones útiles.



El mal funcionamiento de estufas, calderas, termotanques, calefones y cocinas a gas natural y el uso de leña o carbón para calentar los ambientes pueden producir monóxido de carbono.



El monóxido de carbono es un veneno que no tiene color, olor, sabor y no irrita los ojos ni la nariz. Cada año provoca en nuestro país la muerte de unas 200 personas. Al no poder percibirse, es necesario tomar medidas preventivas para impedir que el monóxido contamine nuestra casa.