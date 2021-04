Luis Brandoni: “Después de 55 años dejé de ser socio de la Asociación ‘Kirchnerista’ de Actores”

Luis Brandoni fue anoche uno de los invitados de "La Noche de Mirtha" (El Trece), programa que en tiempos de pandemia del coronavirus es conducido por Juana Viale. Y uno de los momentos más comentados fue cuando hizo referencia a su alejamiento de la Asociación Argentina de Actores, a la cuál él acusa de haberse convertido en kirchnerista.

“No voy a hablar porque ya no pertenezco. Me fui después de 55 años y de haber sido secretario general durante 11. Dejé de ser socio porque no me representa a mi, ni a otros actores argentinos”, comenzó indicando el actor.

A pesar de haber sido el secretario general del gremio durante muchos años, decidió hace poco desafiliarse por la postura política que tomó la asociación: “Se transformó en la Asociación ‘Kirchnerista’ de Actores”.

Por otro lado, también confesó que dejó de mirar fútbol. “Me divorcié. No quiero ser cómplice de un espacio que me avergüenza… La argentina es el único país del mundo dónde la hinchada visitante no puede ir a ver fútbol”, precisó.