Cuáles son los efectos secundarios de la vacunación y cómo lidiar con ellos

Mucho se habla de los efectos secundarios de las vacunas anti Covid y de las diferentes reacciones que provocan, ya sea de acuerdo a la dosis que se aplique o al propio paciente. Es decir que no generan una reacción “estándar” y absolutamente todos las manejan de manera diferente. Es por ello que conociendo de antemano qué puede ocurrirnos podemos prevenir o reducir los efectos secundarios desagradables, además de estar preparados para lidiar con ellos.

Es preciso aclarar que experimentar efectos secundarios no es específico de la vacuna contra el coronavirus sino que pueden ocurrir después de una vacuna contra la gripe u otra vacuna, y son una señal de que el cuerpo está respondiendo a la droga suministrada. Específicamente, en el caso de la vacuna Covid, "el sistema inmunológico le está indicando a su cuerpo que reaccione de ciertas maneras: aumenta el flujo sanguíneo para que puedan circular más células inmunes y eleva la temperatura corporal para matar el virus", aseguran desde la Organización Mundial de la Salud. Entonces, cuando alguien experimenta efectos secundarios de leves a moderados, no es raro que los médicos aseguren que esto no solo es normal, sino que también es algo bueno. En resumen, no significa que la vacuna sea peligrosa, sino que está haciendo su trabajo.

Pero, ¿eso significa que las personas que no experimentan efectos secundarios deberían preocuparse de que su inyección no se haya realizado? No es exactamente así ya que desde la OMS explican que “no experimentar efectos secundarios no significa que la vacuna sea ineficaz. Significa que todos responden de manera diferente". También significa que, por muy bueno que sea poder prevenir o controlar los efectos secundarios de la vacuna anti Covid, nuestro cuerpo hará lo suyo.

Lo cierto es que existen formas de reducir la incomodidad de los efectos secundarios. El Dr. Joel Kammeyer, especialista en enfermedades infecciosas y profesor asistente de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Vida de la Universidad de Toledo (España), sostuvo en el sitio Lifehacker que “debemos reconocer que más del 80% de los participantes del estudio experimentaron efectos secundarios en los ensayos de vacunas, la mayoría de los cuales fueron fatiga y reacciones en el lugar de la inyección, y que "los efectos secundarios son la norma, no la excepción".

En cuanto a los posibles efectos secundarios de la vacuna contra el coronavirus, Según los CDC, los más comunes se resuelven después de unos días e incluyen hinchazón, enrojecimiento y dolor en el lugar de la inyección; fiebre; dolor de cabeza; cansancio; dolor muscular; escalofríos; y náusea.

Además, aunque es extremadamente raro, algunas personas tienen una reacción alérgica grave, también conocida como anafilaxia. Si este parece ser el caso debe llamar de forma urgente a un servicio de emergencia.

Cómo nos preparamos para vacunarnos

Respecto a lo que podemos controlar sobre los efectos secundarios, los expertos en enfermedades infecciosas dan algunos detalles. Por ejemplo, debemos evitar los medicamentos de venta libre, como ibuprofeno, aspirina, acetaminofeno y antihistamínicos, antes de vacunarnos con el fin de tratar de prevenir los efectos secundarios relacionados con la vacuna, incluidas las reacciones alérgicas. El razonamiento es que, en este punto, todavía no estamos seguros de cómo estos medicamentos podrían afectar la efectividad de la vacuna. Es importante que consulte con su médico si toma alguno de estos medicamentos como parte de un régimen.

Por otro lado, mientras algunos recomiendan beber tanta agua como se pueda para reducir la gravedad de los efectos secundarios, otros sostienen que es poco probable que mantenerse bien hidratados prevenga los efectos secundarios. Lo cierto es que el CDC menciona que tomar una bebida o un refrigerio puede ayudar a prevenir los desmayos después de recibir una vacuna, pero nuevamente estamos hablando de un nivel normal de hidratación, por lo que no es necesario exagerar.

¿Existe un momento ideal para programar el turno de vacunación? En nuestro país aún no está disponible elegir cuándo y dónde vacunarnos ya que los turnos llegan con día, hora y lugar establecidos. Ahora bien, en el caso de poder elegir, ¿existe una determinada hora del día en la que las personas experimentan menos efectos secundarios de la vacuna? Según explica el Dr. Keith Armitage, especialista en enfermedades infecciosas de los Hospitales Universitarios de Cleveland (EE UU), donde también es el director médico del Centro Roe Green de Medicina de Viajes y Salud Global, “no conoce ningún momento del día que sea ventajoso. "

En el mismo tono Kammeyer dice que "no se ganaría nada" programando su cita para la vacuna a una determinada hora del día en un intento de prepararse para los efectos secundarios o disminuirlos. “Sabemos por los ensayos clínicos originales de las vacunas que muchos efectos secundarios ocurren dentro de las 24 horas, pero otros pueden no ocurrir hasta por una semana”, asegura. Aunque aclara que si la preocupación es sentirse fatigado después de la dosis, lo mejor sería programar la inyección para el final del día, para no tener que preocuparse por tener que volver al trabajo.

En ese sentido, los expertos manifiestan que, reconociendo que no todo el mundo tiene el privilegio de poder tomarse un día por enfermedad para lidiar con los posibles efectos secundarios de la vacuna, una cantidad significativa de personas no tiene ganas de trabajar después de su segunda dosis de la vacuna Pfizer o Moderna. De hecho, aseguran que de los vacunados, aproximadamente un tercio de ellos tiene fiebre, y tal vez la mitad no tiene ganas de trabajar, por lo que es razonable planificar tomarse un día por enfermedad en el caso que sea posible.

Asimismo especialistas brindaron consejos para aquellas personas que experimentan algún tipo de dolor o malestar:

- Dolor y molestias en el brazo: es uno de los efectos secundarios más comunes de la vacuna anti Covid, producto de la propia inyección. Para ello recomiendan dos cosas: aplicar un paño limpio, fresco y húmedo sobre el área y/o usar o ejercitar el brazo. ¿Qué pasa si masajeamos el brazo en el lugar de la inyección? Esto se ha sugerido como una forma de lidiar con el dolor de otros tipos de vacunas, pero según explica Kammeyer "no existen recomendaciones oficiales con respecto a masajear el lugar de la inyección para reducir el dolor en el brazo. Esto no se estudió en los ensayos de la vacuna, pero es muy poco probable que masajear el lugar de la inyección marque una diferencia en la eficacia de la vacuna. Mover el brazo con frecuencia después de recibir la inyección puede ser más útil que el masaje, pero es poco probable que el masaje cause daño. Si ayuda, no me opondría".

- Fiebre: en este caso recomiendan beber muchos líquidos y "vestirse ligeramente". Armitage sostiene que “siempre que se tiene una enfermedad con algún tipo de fiebre, es bueno mantenerse hidratado, porque la fiebre puede aumentar la pérdida de líquidos".

- Fatiga: suceden muchas cosas en el cuerpo después de la vacunación, por lo que no es sorprendente que la fatiga sea otro efecto secundario común. "La fatiga va y viene independientemente", manifiesta Kammeyer, y agrega que “la recomendación adecuada aquí dependería de cada individuo. Las siestas ciertamente están bien, y seguir adelante y mantener una rutina de sueño típica también está bien, lo que sea que funcione para el individuo. En unos días, la fatiga desaparecerá independientemente de lo que haga ".

- Bultos: si se desarrolla un nuevo bulto o sensibilidad debajo del brazo, cerca de la axila o en el cuello después de recibir la vacuna, probablemente se trate de ganglios linfáticos hinchados, por lo que sería otra manera de que nuestro cuerpo nos haga saber que se está preparando para luchar contra lo que percibe como el SARS-CoV-2. El CDC informa que el 11,6% de los receptores de la vacuna experimentaron inflamación de los ganglios linfáticos después de la primera dosis y el 16% después de la segunda, y señaló que en la mayoría de los casos, la inflamación apareció entre dos y cuatro días después de la vacunación. Los médicos han observado que los bultos se forman en el mismo lado del cuerpo donde una persona recibió la inyección.

Frente a la pregunta de si es seguro tomar analgésicos para tratar el dolor de brazo, la fiebre, los dolores musculares y otros efectos secundarios los expertos son contundentes en la respuesta: sí. Aunque poner algunos reparos. Indican que está bien tomar medicamentos de venta libre como ibuprofeno, acetaminofeno, aspirina o antihistamínicos para ayudar a controlar los efectos secundarios, siempre que "no tenga otras razones médicas que le impidan tomar estos medicamentos normalmente".

Si bien dan luz verde para tomar ibuprofeno, acetaminofén o aspirina para los efectos secundarios de la vacuna, muchas personas han recibido instrucciones de sus médicos o de la persona que administra la vacuna. Es posible que también haya visto noticias que indican que tomar medicamentos antiinflamatorios no esteroides después de recibir la vacuna podría frenar la respuesta del sistema inmunológico de una persona, pero tienen que ver con un estudio reciente publicado en el Journal of Virology que encontró que el uso de AINE para tratar el Covid-19 puede amortiguar la respuesta inflamatoria y la producción de anticuerpos protectores en ratones. Aunque los autores señalan que es necesario realizar más investigaciones para determinar si la misma respuesta podría ocurrir en humanos, sus hallazgos "plantean la posibilidad de que los AINE puedan alterar la respuesta inmune a la vacunación contra el SARS-CoV-2". Dicho eso vale aclarar que se trata de una investigación preliminar que se acaba de realizar en ratones.

Lo cierto es que según Armitage, las personas que experimentan efectos secundarios después de su segunda dosis de una de las vacunas de ARNm (es decir, Pfizer o Moderna) pueden tomar AINE o acetaminofén de manera segura.