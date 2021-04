Encaran trabajos en la Estación de bombeo de Tolosa

ABSA informó que hoy realizará trabajos de mantenimiento en la Estación de Bombeo en Tolosa orientados a optimizar el servicio cloacal.

Las tareas serán realizadas por personal de montaje que procederá a hacer el recambio de una válvula y el desmontaje de una bomba. La intervención -se indicó- demandará reducir el caudal de bombeo del servicio hasta pasado el mediodía, horario estimado de finalización. “Permiten -se indicó- una mejora en la circulación de los líquidos vertidos a la red de una amplia zona de la periferia platense, principalmente de los barrios Tolosa y Ringuelet”.

Desde Absa se lanzaron recomendaciones sobre el uso de la red cloacal: no desechar en el sistema de desagües, elementos sólidos que impidan el normal funcionamiento de las instalaciones. También no arrojar trapos, pañales, algodones, bolsas, preservativos; envases plásticos en general o de cartón; productos solidificados como aceites, lubricantes y pinturas; materiales no biodegradables a corto plazo como maderas y cartones; colillas de cigarrillos; medicamentos vencidos.

Por último, no conectar el sistema de desagote pluvial a la red cloacal.