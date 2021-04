Hartos de los robos, otra vez vecinos se movilizaron por diversos barrios

Impulsados por una inseguridad cotidiana que los acecha y atemoriza cada vez más, en tres sectores de La Plata se registraron en la tarde de ayer exteriorizaciones vecinales en demanda de medidas de prevención que contribuyan a frenar el accionar delictivo.

Los Hornos, Villa Castells y City Bell fueron las zonas donde grupos de frentistas se hicieron escuchar, como recurso para intentar revertir la inquietante situación planteada.

En tal sentido, la protesta de Villa Castells se diferenció de las restantes en su modalidad.

Sucede que un rato antes de las 18.30, una veintena de los habitantes de ese sector de Gonnet se apostó en la esquina de Camino Centenario y 501 con pancartas que dejaban leer el reclamo por inseguridad.

Primero, se detuvieron con el semáforo en rojo frente a los automovilistas que esperaban la luz verde para reanudar la marcha, para que lean el mensaje de esos carteles.

Aunque minutos después, algunos de ellos permanecieron hasta que se puso a luz que permitía a los coches continuar su circulación, obligándolos en consecuencia a desviar su camino tomando por calle 501 sobre el carril que conduce hacia el centro platense.

Una de las manifestantes, Inés Salazar (32), denunció ante EL DIA que “la inseguridad recrudeció en el último mes, nos reunimos hace poco con la policía de la zona y nos dijo que tienen pocos efectivos, patrulleros y hasta adujeron que después de un robo tardaron bastante en llegar debido a que la camioneta policial no tenía nafta”.

Al momento de describir el panorama delictivo en Villa Castells, mencionó que “a mi mamá le entraron en su casa, en 503 entre 8 y 9, a las dos de la mañana cuando ella dormía. Le robaron más de 100.000 pesos en herramientas que tenía en el garaje”.

“Alcanzó a ver por una ventana a un tipo de unos 30 años cuando se iba, ya que se despertó por los ruidos. Avisó a un vecino, se activó la alarma que hicieron instalar y pagaron los vecinos, pero no se pudo hacer nada”, comentó luego.

También citó que en menos de 24 horas hubo 10 intentos de robos en viviendas en la zona de 502 y 10.

“En la misma cuadra de mi madre asaltaron a las 2 de la tarde a una familia en su casa. Le pegaron a sus integrantes, amenazaron con cortarles un dedo a uno de ellos y al sobrino de los dueños le fracturaron una costilla por los golpes”, detalló, sin poder ocultar la bronca.

Las anécdotas abundan. Y todas reflejan lo mismo. “A una chica que tomaba sol en malla en su casa de 6 entre 501 y 502, ladrones saltaron el paredón -a las 2 de la tarde- y ademas de golpearla bastante, le robaron”, relató.

Asimismo, Salazar expuso que en la zona de 503 entre 8 y 9 vienen actuando delincuentes “desde hace dos meses y hasta hubo tres robos en menos de una semana”.

En Villa Castells, muchos vecinos están convencidos de que los ladrones son de la zona, así como los invade la amarga sensación de que “los `chorros´ parecieran tener la zona liberada”.

A esta misma banda responsabilizan por los ataques a piedrazos contra automovilistas en 7 y 508, que tienen por objetivo hacer que frenen para ver los daños y rodearlos para asaltarlos.

En cuanto al radio más afectado por los ataques delictivos, Salazar precisó que “va desde calle 500 a 505, desde 7 hasta 13”, sin pasar por alto que no por casualidad “muchas de estas calles están a oscuras”.

“BASTA DE INSEGURIDAD”

Por otra parte, un grupo de vecinos de City Bell realizó una caravana en una quincena de vehículos por arterias de esa localidad, para que se visualice su reclamo permanente de que se actúe contra la delincuencia.

Con afiches pegados en las ventanillas de los coches, bajo la consigna “Basta de inseguridad”, salieron desde la plaza San Martín de esa zona del norte platense para, por calle 467 dirigirse hasta el Camino Centenario. Luego, por la céntrica Cantilo llegaron a la plaza Belgrano, donde se desconcentraron al cabo de media hora de recorrido.

Luego de la movilización, Héctor Tassino explicó que “desde noviembre estamos soportando una insoportable sucesión de robos por todo City Bell”.

“Acá roban con distintas modalidades y horarios, al voleo o con inteligencia previa, con o sin gente en las casas”.

Señaló que “llevamos ya nueve marchas contra la inseguridad, realizadas cada jueves a las 6 de la tarde. Y así seguiremos hasta encontrar la tranquilidad que necesitamos”.

En Los Hornos, en tanto, la convocatoria fue “muy buena, la gente estuvo contenta pero se fue un poco enojada porque no participaron los comerciantes”, contó Daniel Arrippe, uno de los organizadores. Asimismo, destacó que “el comisario por suerte está trabajando bien en estos dos meses, te puedo decir que la relación que tiene con los vecinos nunca la tuvo otro en su cargo”. La recorrida comenzó a las 18 horas en 137 y 68 y se extendió por varios minutos.

Las zonas Oeste y Norte de la Ciudad son de las más afectadas por la delincuencia

Gustavo Celestre, representante de la Asociación Comercial Los Hornos (ACLHO), señaló que “nosotros no participamos por el horario, sí somos respetuosos y estamos muy atentos a la movida, nos mantenemos en permanentemente contacto con el organizador y no estamos fuera de la problemática”. En el comercio, agregó, están “preocupados”, y si bien “ha mejorado bastante la situación” y se sienten “un poquito más tranquilos, no quiere decir que esté solucionada, sigue habiendo casos”.

Por su parte, Claudio Moretto, directivo del Centro de la Comunidad Rural de Los Hornos, explicó que “nosotros nos involucramos con el barrio desde las instituciones, lo que hacemos es generar contactos con referentes de la policía y de la prensa. Creemos que cumplimos con eso y hasta ahí llegamos”. Y añadió: “La inseguridad sigue existiendo y vamos a continuar atentos”.