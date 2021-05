Messi celebró los 200 millones de seguidores en Instagram con un mensaje contra el abuso

Lionel Messi llegó a los 200 millones de seguidores en su cuenta oficial de Instagram y aprovechó la ocasión para sumarse a la campaña en contra del abuso en redes: "Elevemos nuestra voz para detener el abuso en las redes sociales".



El capitán de la Selección Argentina y el Barcelona FC escribió en su cuenta de Instagram (@leomessi): "Veo que acabo de llegar a los 200 millones de personas que me siguen en esta red, sin embargo, por lo que está pasando hoy, no voy a tomarlo como motivo de festejo".



"Por supuesto que agradezco todo el cariño y apoyo que siempre recibo de parte de ustedes, pero creo que llegó el momento de darle importancia a todas las PERSONAS que están detrás de cada perfil, que nos demos cuenta de que detrás de cada cuenta hay una persona de carne y hueso, que ríe, llora, disfruta y sufre, seres humanos con sentimientos", agregó Leo, quien se sumó a la campaña #StopOnlineAbuse que este fin de semana llevaron a cabo la Premier League y los clubes ingleses.



"Da igual si somos anónimos, famosos, deportistas, árbitros o seguidores de un juego, incluso alguien ajeno a todo esto, da igual la raza, religión, ideología o género... Nadie se merece ser maltratado ni insultado. Convivimos viendo y experimentando abusos, cada vez más y peores en cada una de las redes, sin que nadie haga nada por evitarlo. Debemos condenar con toda firmeza estas actitudes tan hostiles y exigir a las empresas que manejan las redes que tomen medidas urgentes contra estos comportamientos", continuó Messi.



Con el hashtag #StopOnlineAbuse y una foto en blanco y negro, el futbolista rosarino aseguró: "Me gustaría que ustedes, las 200 millones de personas que me acompañan, se pudieran convertir en los 200 millones de motivos que existen para hacer de las redes un lugar seguro y de respeto, donde podamos compartir lo que queramos sin temor a ser insultados... y que se queden por siempre afuera de ellas los insultos, el racismo, los abusos y las discriminaciones".



"Para ustedes que forman parte de estas redes y que siempre están junto a mí, espero que me acompañen y apoyen en esta cruzada. Abrazo grande a todos y felicito a toda la gente del fútbol en Reino Unido por su idea de armar la campaña contra el abuso y la discriminación en redes", concluyó el mensaje del crack argentino, que alcanzó millones de likes en pocos minutos.