Darthés rompió el silencio: “No hice nada, soy inocente”

Desde hace más de dos años, Juan Darthés se fue a vivir a Brasil (su país natal), luego de la denuncia de “abuso sexual y violación” que realizó la actriz Thelma Fardin en su contra. Desde entonces, poco y nada se sabía de él, pero ahora Darthés reapareció tras un prolongado silencio (su última aparición había sido en 2018, cuando lo entrevistó Mauro Viale) en una escueta conversación telefónica con el programa “Domingo Espetacular”, del canal Record TV, propiedad del fundador de la Iglesia Universal, el pastor evangelista Edir Macedo.

A través de un seguimiento durante varios días y que se realizó con cámaras ocultas, el envío mostró cómo es la vida aparentemente normal que el actor argentino, su mujer María Leone y sus dos hijos (Gianfranco y Tomás) llevan entre dos departamentos familiares: uno en Sao Paulo y otro en Río de Janeiro. Fue precisamente en este último donde el periodista carioca Roberto Cabrini logró un contacto con el también cantante.

“No hice nada de lo que me acusan, soy inocente”, fue la frase que lanzó Juan Pacífico Dabul, tal es su nombre real, quien puede ser juzgado y cumplir su condena en Brasil, en caso de ser hallado culpable de abuso sexual contra Thelma Fardin, en virtud de un acuerdo de cooperación con Nicaragua donde, según los testimonios de la actriz, sucedieron los hechos que denunció.

El periodista Roberto Cabrini, del mencionado ciclo, arrancó sin medias tintas y le dijo al aire: “Las acusaciones contra usted son extremadamente graves. En este momento, usted está denunciado por la Justicia brasileña por crímenes de estupro contra Thelma Fardin, y otras tres actrices que dicen que sufrieron abuso sexual de su parte: Calu Rivero, Anita Coacci y Natalia Juncos”. Darthés, en un correcto portugués, con algún destello de acento argentino, indicó: “Buenas noches. Solo quiero decir que, finalmente, podré defenderme”.

De inmediato, se continuó escuchando al actor, quien reconoció que “desde el comienzo estuve a disposición de la justicia brasileña. También queriendo ir a Nicaragua. Los abogados no me lo permitieron y menos mal que escuché: no ofrecían garantías para mi vida”.

En el audio que se emitió en el programa, el también cantante añadió que “fue mucho, mucho tiempo de injusticia, de ver sufrir a mi familia. La verdad es que no deseo eso para nadie. Pero gracias a Dios hoy estamos más fuertes y más unidos que nunca”. Y, reforzó: “No hice nada de lo que me acusan. Soy inocente”.

SU ABOGADO LE CREE

Luiz Antonio Nazareth, el abogado de Juan Darthés, sostuvo que su cliente “no es un fugitivo” y que siempre “estuvo a disposición” de la Policía Federal, informando su dirección en Brasil, luego de que Interpol lanzara una “alerta roja” tras la denuncia de Fardin sobre el supuesto abuso cometido en 2009, cuando ella era menor de edad, durante una gira por Nicaragua con la obra que ambos protagonizaban de “Patito Feo”, sobre la serie televisiva. Entonces, Thelma tenía 16 años.

“No es un fugitivo en Brasil, es un ciudadano. Actuó como actuó en Argentina durante muchos años y regresó a su país natal. E informamos gratamente a la Policía Federal que él se encontraba a disposición de la Justicia brasileña”, dijo el abogado, quien afirmó que “pretendemos probar la inexistencia de pruebas para la acusación y que no aconteció lo dicho por la supuesta víctima... La verdad es que él evitó ese contacto con Thelma Fardin, y no sabemos por qué estas denuncias surgieron y crecieron. Él niega de manera vehemente todas las acusaciones y lo vamos a comprobar”.

“No tengo dudas de su inocencia y de que la denuncia fue hecha muchos años después. Tenemos pruebas que en estos meses presentaremos durante la instrucción criminal. Hay intereses para arruinar a Darthés”, insistió Nazareth.

El letrado confirmó que su cliente fue procesado y será “escuchado” en un juzgado en San Pablo, que fijó la fecha para el 30 de noviembre. El actor es actualmente investigado por los ministerios públicos fiscales de Nicaragua, Argentina y Brasil, e Interpol libró una circular roja para detenerlo por pedido de la justicia de Nicaragua, país donde fue acusado por el delito de violación agravada.

Trascendió que el juez federal de San Pablo que tomó la denuncia del Ministerio Público es Alí Mazloum, conocido por ser el primer magistrado musulmán de la historia de Brasil. El caso se encuentra en secreto de sumario, a tal punto que la acusación de la fiscalía federal no puede dar a conocer la acusación. “Generalmente en estos casos de denuncias de abuso sexual todo tiene que ser mantenido en secreto para proteger a la víctima”, explicó una portavoz del Ministerio Público Fiscal de San Pablo, quien agregó que el acuerdo de cooperación judicial con Nicaragua permite “que la persona sea juzgada, que el crimen que se le imputa no quede impune apenas por ser brasileño”.

LA REACCIÓN DE THELMA

Tras las declaraciones del actor en “Domingo Espetacular”, el letrado de la actriz, Martín Arias Duval, reveló que recibieron “una notificación formal de la fiscalía interviniente, en la que nos hace saber de la formulación de la denuncia y de la aceptación del juez por parte de la denuncia y la notificación de la audiencia en noviembre”. Además, el profesional consideró que el “ámbito para discutir esto es el judicial, no discutirlo por los medios” y enfatizó en que se “abstiene” de decir lo que piensa sobre los dichos de Darthés, aunque aclaró que está “en todo su derecho a decir lo que quiera y elegir el ámbito donde quiera decirlo”. Sin embargo, insistió en que en esta instancia lo correcto es “ser respetuoso con el Magistrado y el Tribunal que está interviniendo” y que se discutan los hechos “en el ámbito judicial y no en el mediático”.

En abril pasado, Thelma Fardin había realizado una conferencia de prensa junto a su equipo jurídico en la que justamente informó, a través de su abogado, que el Ministerio Público fiscal de Brasil investigaría a Juan Darthés por abuso sexual agravado, tras considerar que las pruebas presentadas tenían mérito para que se inicie un proceso penal en aquel país.

La decisión de la justicia brasileña de abrir una investigación de oficio contra una persona nacida en Brasil (como es el caso de Darthés, quien regresó a su país justamente para evitar ser procesado) por un crimen cometido fuera de ese país fue considerada como “inédita” por el abogado Duval, quien señaló que “ahora estamos a la espera de que el juez resuelva sobre este pedido para comenzar el proceso penal en Brasil”.

El abogado recordó que “cuando Thelma tomó la decisión de presentar la denuncia ante el Ministerio Público de Nicaragua, la justicia de ese país solicitó la colaboración del Ministerio Público de Argentina, que colaboró para reunir las pruebas que la justicia nicaragüense consideró suficientes para formalizar la acusación contra Juan Darthés”.

“Un juez de ese país las analizó y decidió hacer lugar al proceso penal pidiendo la captura internacional del acusado para que comparezca”, añadió. “Y en paralelo Interpol colocó una ‘Alerta Roja’ para la captura de Darthés y desde entonces está vigente porque, a pesar de que es de público conocimiento que el acusado reside en territorio brasileño, el pedido de extradición formulado por las autoridades de Nicaragua tiene plazos y tiempos ineludibles porque participan distintos niveles de la justicia y la diplomacia de ambos países. La constitución de Brasil prevé que ninguna persona nacida allí puede ser extraditada, pero sí contempla que pueda ser juzgada en Brasil por un delito cometido en el exterior”.

“En general, en estos casos habría que esperar a que se complete el rechazo de la extradición para presentar la solicitud de un juicio en Brasil, pero lo inédito de este caso es que el Ministerio Público de ese país abrió una investigación de oficio, solicitó colaboración al Ministerio Público de Argentina y de Nicaragua y presentó ante el juez el pedido de abrir un proceso porque consideró que hay suficientes elementos”, resaltó.