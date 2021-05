Varado en Miami: De Brito se fue a vacunar y se contagió

Ángel de Brito se tomó unos días de vacaciones en “Los Ángeles de la Mañana” (El Trece) para descansar y, de paso, para vacunarse contra el coronavirus. El viaje, según sus relatos y postales en sus redes sociales, venía de maravillas, sin embargo, un hisopado de rigor para poder emprender el vuelo de regreso le dio el resultado que no esperaba: positivo en COVID.

Fue el mismo conductor el que contó, a través de una videollamada con sus panelistas, que estaba contagiado de coronavirus.

“Me voy a tener que quedar unos días más acá, aislado. Por suerte me siento bien. Me dio positivo, no sé, porque la verdad me venía sintiendo bien. Salvo cansado, del cansancio normal del primer, segundo día que llegué. Les dije que estaba cansado del viaje, que había dormido mal, y bla bla”, manifestó el periodista.

“El sábado me dio positivo y acá estoy, por suerte estoy bien. No siento nada raro, la estoy pasando bien dentro de la angustia que te da y la preocupación. Más estando lejos”, agregó De Brito, visiblemente acongojado por esta situación.

“Uno se va mentalizando, porque le tocó a todo el mundo, pero cuando llega te asustas. Solo tuve un poco de fiebre, 38 de fiebre, nada grave tampoco. No es cansancio es decaimiento. Cuando te dan el positivo empezás a sentir todo”, agregó el animador.

Y aunque tenía los síntomas y sabía que la posibilidad de contagio era alta, aseguró que le tembló el piso cuando se enteró: “El sábado fue un mazazo en la cabeza. Me preocupaba mi familia, sentirme bien. Estar en otro país”.

Según dijo, “la vacuna produce inmunización a partir de los 15 días, cuando empieza a crear anticuerpos, y yo voy por la mitad”.

De Brito, había decidido tomarse una semana de vacaciones porque, desde el próximo lunes, su agenda diaria se verá recargada: volverá a ser parte del jurado de “La Academia”. De hecho, en el entorno de Tinelli se habrían encendido las alarmas por la posibilidad de que Ángel no llegue al debut: podría reemplazarlo Yanina Latorre.