Una familia platense reitera pedido de quiebra del Correo Argentino

Por un crédito laboral y a 21 años del inicio de un juicio originado por un accidente de trabajo en el que perdió la vida un vecino de nuestra ciudad, una platense solicitó ayer nuevamente la quiebra del Correo Argentino S.A., ahora por razones de "gravedad institucional", en el expediente que tramita en CABA el concurso preventivo de la mencionada empresa, en el juzgado nacional comercial 6, a cargo de la doctora Marta Cirulli.

En tal sentido, Faustino López, abogado de la demandante, explicó en la presentación concretada ayer que ahora "se debe decretar la quiebra del Correo Argentino por "ahora razones de gravedad institucional, porque en estas actuaciones se han producido cuestiones que exceden el mero interés individual de las partes y afectan de modo directo a la comunidad”.

"En el presente caso, aprobar el concurso preventivo posibilitaría que el demandado pague menos a los acreedores quirografarios reales (ya que hay un gran número de inventados), que pague menos al estado nacional, que pague eventualmente sin intereses a los acreedores laborales privilegiados (en particular nuestro crédito) a pesar de la posibilidad directa e indirecta que tiene de pagar la totalidad de las deudas", se destacó en la presentación judicial.

"No habiendo-se agrega- motivo de hecho y derecho alguno que justifique la aprobación de cualquier propuesta de acuerdo preventivo, no habiendo normal legal que habilite la aprobación de cualquier propuesta de acuerdo preventivo, no habiendo razones de justicia o equidad que habiliten la aprobación de cualquier propuesta de acuerdo preventivo, sería un claro manifiesto y grosero acto de gravedad institucional aprobar cualquier propuesta de acuerdo preventivo, motivo por el cual se solicita que de acuerdo a lo establecido en el art. 52 inciso 4 de la Ley de Concursos y Quiebras sea rechazado cualquier pedido de homologación".

Esta nueva presentación se suma al primer pedido de quiebra concretado el año pasado por un crédito laboral originado en un accidente de trabajo "in itínere" que le causara la muerte al trabajador el 7 de febrero de 1998, con sentencia recaída en los autos “Carrasco Carolina V. y otros C/Correo Argentino S.A. ” de tramite por ante el Tribunal de Trabajo número 3 de La Plata. En esa oportunidad los derecho-habientes (esposa e hijos, que hoy viven en Villa Elisa) solicitaron la quiebra para poder cobrar el monto fijado en la sentencia.

"A más veinte años de iniciado el expediente Correo Argentino. S/Concurso preventivo” -Expte.94360/2001- y luego de más de 23 años del fallecimiento del trabajador Alberto Domingo Divano que prestaba tareas en esa empresa y falleciera en un accidente in itinere el 7 de Febrero de 1998, sus derecho habientes (esposa e hijos) al vencerse el plazo de cinco días establecido en el art. 48 inciso 2 de la ley de Concursos y Quiebras sin que se presentara ninguna propuesta de compra de la empresa concursada, la esposa e hijos como acreedores del crédito laboral de acuerdo con el art. 80 de la ley de Concursos y Quiebras solicitan se declare la quiebra del Correo Argentino S.A.", detalló el letrado en aquella presentación.