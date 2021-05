Zannini pidió disculpas pero igual defendió su vacunación

El Procurador General del Tesoro, Carlos Zannini, pidió disculpas en relación a sus polémicas declaraciones vinculadas a su vacunación VIP, aunque volvió a defender el hecho de estar inoculado contra el coronavirus.

“Si he parecido soberbio, cosa que no soy, no he sido correcto. Lo que sí he querido expresar es que me he vacunado cuando la vacuna era un veneno, el 22 de diciembre. Era un acto militante y en defensa de la política ir a vacunarse, hoy dicen que es un privilegio. Le pido mil disculpas no solo a Rial y a todo el mundo, no soy una persona soberbia”, señaló.

El conductor Jorge Rial, que anunció que se irá a vacunar a Miami, había cuestionado a Zannini.

Zannini había defendido su vacunación con declaraciones en las que lamentó incluso no haberse sacado una foto del momento. Esas afirmaciones generaron una ola de críticas de sectores de la oposición y de distintos comunicadores.