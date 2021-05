Moreno, muy duro con el Presidente y el gabinete

El ex secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, reapareció y fiel a su estilo dijo que “el problema del gobierno es la cabeza. El Presidente no es apto. Acá la cabeza que no sirve es la de Alberto Fernández. No es una persona apta para el lugar donde está. Las políticas de Seguridad, Relaciones Internacionales RII y Economía van al fracaso, porque es donde el presidente tiene que mostrar su aptitud”.

Con respecto a la política, su predicción fue que el Frente de Todos perderá las próximas elecciones, criticó a los “progresistas” y “militantes del déficit fiscal”, como Kicillof y Mercedes Marcó del Pont y calificó de “horrible” a la Cristina Kirchner de su segunda gestión, que confió la economía al hoy gobernador bonaerense. “Ahí empezó la decadencia, de la que todavía no podemos salir”, enfatizó, en declaraciones radiales.

De la actual situación económica dijo que “es obvio que no está creciendo; “lo único es que está recuperando cierta movilidad que tenía antes de la pandemia. Cuando tenés más gente trabajando, alguna recuperación. ¿Pero dónde está la tasa de inversión?”, se preguntó el ex funcionario.