¿Cuáles son los cinco grandes errores de la economía en común cuando se vive en pareja?

No tener las cuentas claras, muchas veces, puede ser casual de divorcio en muchas parejas. Y a veces los problemas no solo es cuando falta, sino también cuando sobra y no hay acuerdos en que se gasta.

Por este motivo, El Cronista elaboró un listado de los cinco grandes errores de la economía compartida que cualquiera debería evitar:

-Que solo uno tome toda la carga económica aunque los dos trabajen: la que suele pagar puede pensar que eso es injusto si no está hablado. Por eso se recomienda organizarse.

-Tener patrones de gastos diferentes: siempre es mejor conversar con el otro cuando antes de decidir hacer un gasto grande a pesar de que el dinero sea propio.

-No tener en cuenta los imprevistos: se recomienda tener un fondo de emergencia por si se rompe un electrodoméstico o surge algún imprevisto.

-Tener comportamientos totalmente opuestos a la hora de gastar: para evitar las tensiones cuando las diferencias son muy marcadas, se aconseja que puedan tener uno o varios objetivos en común de ahorro como irse de vacaciones, cambiar el auto, salir a cenar, entre otros.

-Que hablar de dinero no sea un tabú: hablarle del tema dinero y lograr acuerdos es lo más aconsejable para la economía en común.