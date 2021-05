Con más contagios, River no podría presentar un equipo para la Copa

Gonzalo Montiel, Leonardo Ponzio, Alex Vigo, Lucas Beltrán y Fabián Londoño Bedoya se sumaron a la extensa lista de 15 contagiados de coronavirus en River en la previa del encuentro del pasado domingo contra Boca, y la presentación del equipo Millonario para jugar mañana en el estadio Monumental contra el Santa Fe de Colombia, por la Copa Libertadores, corre serio peligro. La información fue confirmada anoche por el propio club de Nuñez a través de un comunicado oficial, detallando el resultado de los hisopados a que se sometió al grupo en el marco del protocolo dispuesto por la Conmebol 48 horas antes de cada presentación.

Los referidos futbolistas se sumaron a Franco Armani, Enrique Bologna, Germán Lux y Franco Petroli, los cuatro arqueros; Rafael Santos Borré y Matías Suárez, la dupla de ataque; el chileno Paulo Díaz, los volantes Nicolás De La Cruz y Agustín Palavecino; así como también Robert Rojas, Federico Girotti, Bruno Zuculini, Benjamín Rollheiser, Santiago Simón y Tomás Castro Ponce, quienes fueron aislados pocas horas antes del superclásico. Y el cuadro de situación ahora complica el panorama de River en la Copa Libertadores, pues tampoco estaría en condiciones de presentar un equipo en la última fecha del Grupo, ante Fluminense.

En su momento, cuando la Conmebol decidió que los clubes extendieran la lista de buena fe, de 32 a 50 jugadores, Marcelo Gallardo desatendió esa posibilidad y ahora, en este marco, podría no llegar a completar un equipo de 11 jugadores, porque además de los contagiados de Covid-19 tiene afuera a Javier Pinola, por lesión, y la presencia de Enzo Pérez, por una contractura, está en duda. Por lo pronto, como primera medida, la dirigencia solicitó una excepción para anotar al juvenil arquero Alan Leonardo Díaz, quien jugó el domingo contra Boca, porque caso contrario, su lugar debería ser ocupado por un jugador de campo, en principio Milton Casco.

No se descartaba anoche el viaje de un representante del club a Luque, Paraguay, a los efectos de exponer la situación en la propia sede de la Conmebol y entre las variantes consideradas estaba pedir una postergación del encuentro del partido contra Fluminense, del martes para el jueves de la semana que viene. Con esto, imaginaron anoche en Nuñez el equipo podría volver a contar con algunos de los contagiados.

Hasta que surgió este brote de casos positivos de coronavirus, el equipo Millonario tenía todo a favor para clasificar a octavos de la Copa Libertadores: con un triunfo si hoy no gana Junior de Barranquilla ante Fluminense en Río de Janeiro, y hasta con un empate en caso de que el elenco carioca consiga una victoria frente al conjunto de Barranquilla.

“CULPA DE RIVER”

Nery Pumpido, el destacado ex arquero del club, aseguró que el club de Núñez tiene mayor responsabilidad que la Conmebol por haberse quedado sin arqueros de cara al próximo partido de Copa Libertadores. “Conmebol estaba cubriéndose porque sabía lo que podía llegar a pasar, ¿por qué no anotaron a 50 jugadores? Para mí no es responsabilidad de la Conmebol, para mí es culpa de River. La oportunidad se la dieron a todos los equipos”, resumió el santafesino.

River sufrió las bajas de Armani, Lux, Bologna y el juvenil Franco Petroli por positivo en coronavirus, quienes no fueron de la partida en la eliminación ante Boca por la Copa de la Liga Profesional y tampoco estarán, al menos, en el partido de mañana por el Grupo D de la Copa Libertadores, ante Santa Fe de Colombia.