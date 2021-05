En La Plata se espera nuevo aumento de la carne "entre mañana y el viernes"

En medio de los tironeos entre el Gobierno y la Mesa de Enlace del campo por el cierre de las exportaciones de carne por un mes y ante el anuncio del paro agropecuario en rechazo a esa medida, en La Plata los carniceros avizoran un inminente aumento de precio de los cortes de venta al público y una significativa caída de las ventas en los próximos días.

Al ser consultado sobre el impacto de la medida de fuerza del campo, Juan Carlos, a cargo de una tradicional carcinería de la ciudad ubicada en 60 entre 8 y 9, sostuvo que "el aumento se va a reflejar entre mañana y pasado", y a su vez alertó que "la situación se va a poner muy fea". Segú ndefinió el carnicero, "el paro agropecuario va a ser muy bravo".

A su vez criticó el cierre a las exportaciones al señalar "ya tuvimos otras veces esta medida y no ha surgido efecto". En ese sentido puntualizó que en el país "no tenemos hacienda de consumo" y que "la carne que va a exportación desgraciadamente no la puede comer la gente".

"La carne que va a china es esa carne que ahora se ofrece como Precios Cudados, que es el remantente de China, es incomible", enfatizó.

En el contexto de nuevos aumentos exclamó que "no podemos seguir así. No sólo sale perjudicado el cliente sino también nosotros. No damos más, las ventas se caen a pasos agigantados. Uno tiene un plantel de gente, no los puede hechar, porque sería inhumano".

"Yo en mi caso no puedo absorber ni un aumento chiquitito porque para vender los precios que vendo hoy estoy limitado, y ya de por sí no se vende mucho. No me da para vender ni un peso menos. La gente no tiene, y encima con el problema de la pandemia se complica más todavía. Hay que pagar alquileres, pagar los impuestos", completó.

Se va a poner complicado

Pedro, responsable de una carnicería en el centro platense, señaló que la cuestión de aumentos dependerá fundamentalmente de los frigoríficos, aunque pronosticó que "se va a poner complicado". Según advirtió en el Mercado de Liniers el kilo vivo "aumentó hoy entre 8 y 10 por ciento".



Sobre la posibildiad de desabatecimiento en el marco del conflicto dijo que "si los frigoríficos paran no va a ser por faltante de carne sino por la falta de actividad".

En relación al cese de exportaciones analizó que "no va a ser la solución que se esperaba". "Queremos no exportar para vender mas barato y no es así porque lo que se consume acá es muy bueno y lo que se exporta generalmente es vaca, que acá la gente no la consume", analizó.

Por otro lado sostuvo que "acá hay un gran problema que es real. Entre los exportadores en algunos casos hay gente seria y hay gente que subfactura y se queda con plata del pueblo. Pero en vez de tener un ente regulador que vaya sobre esa gente, vamos sobre todos. entonces hay un error". Al respecto el comerciante pidió "que controlen a la gente que se queda con plata que no le corresponde."