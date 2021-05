Argentinos se clasificó a los octavos de final

Gracias a la victoria de Nacional de Montevideo como local 1-0 sobre Universidad Católica, Argentinos Juniors se clasificó a los octavos de final de la Copa Libertadores, pese a que todavía le quedan dos fechas por jugar.

El Bicho, mañana recibirá a Atlético Nacional de Medellín, lidera con 9 unidades, delante de U. Catolica que tiene 6 (y un partido más), Atl. Nacional con 5 y Nacional que cierra con 5 (un partido más). En la última fecha se cruzan la Católica los colombianos y Argentinos será local del Bolso uruguayo.

En tanto, otro resultado que benefició a un equipo argentino fue la victoria de The Strongest 2-1 sobre Santos, en la altura de La Paz. Con ese resultado Boca no le perdió pisada an Santos a pesar de tener una fecha menos jugada.

Ahora el equipo Xeneize jugará con mayor tranquilidad su compromiso como local del líder Barcelona, porque un empate le servirá teniendo en cuenta que en la última fecha recibe a The Strongest, que fuera de la altura no rinde de la misma manera.