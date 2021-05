Créditos hipotecarios: denuncian que en comunas del FdT salió beneficiado el 100% de inscriptos

El último sorteo de la línea de créditos para la construcción "Casa Propia" no sólo trajo aparejada la polémica sobre la supuesta asignación de un préstamo al condenado ex vicepresidente Amado Boudou, sino una grave denuncia sobre que en los municipios bonaerenses donde el Frente de Todos es oficialismo la totalidad de quienes se inscribieron resultaron beneficiados, mientras que en aquellos distritos gobernados por la oposición el porcentaje entre inscriptos y beneficiados no supera el 35%.

La salvedad son Carmen de Areco, San Andrés de Giles y Tres Lomas, administrados por oficialismo, donde no todas las personas que se anotaron para obtener el crédito resultaron favorecidas por el azar, ya que todo se hace por sorteo certificado por escribano, mientras que Brandsen, General Lamadrid y Coronel Rosales (con un solo inscripto), administraciones a cargo de jefes comunales de Juntos por el Cambio, fueron los únicos en los que se registró que la totalidad de quienes se anotaron resultaron beneficiados.

El informe elaborado por el titular de la Juventud Radical bonaerense y concejal por Saladillo, Manuel Cisneros, junto a integrantes del espacio que se habían anotado para ver si resultaban favorecidos en el sorteo para el otorgamiento de los créditos tuvo como disparador precisamente la denuncia que se formulara en torno a la figura de Boudou.

PARTIDO Y ESTADO ASUNTO SEPARADO



A raíz del crédito otorgado a Boudou me puse a ver el % de beneficiados por municipio, donde me llevé la sorpresa de que los inscriptos en municipios oficialistas fueron beneficiados el 100 %, mientras que en los de JxC no llegan al 35%.

Mirá 👇 pic.twitter.com/NJv0qNvRNn — Manuel Cisneros (@ManuCisneross) May 19, 2021

Sin embargo, al hacer un relevamiento por cada municipio encontraron esta situación que ya está siendo analizada para formular una denuncia ante la Justicia. "Todo surgió porque varios jóvenes que se inscribieron y estaban muy pendientes. A partir de lo que se dijo de Boudou nos pusimos a investigar con la sopresa, o no tanta, que cuando empezamos a ver en cada distrito donde el kirchnersimo es oficialismo les otorgaron (los créditos) al 100% de los inscriptos, mientras que en aquellos que no son oficialistas los beneficiados no supera el 35% de los que se inscribieron", le contó a elida.com Manuel Cisneros.

"Es una estafa total porque esto era por sorteo", afirmó el dirigente radical, quien anticipó que ya se está trabajando para presentar pedidos de informes tanto en la Cámara de Diputados como en la Legislatura bonaerense, como así también "vamos a hacer una acción desde los Concejos Deliberantes", en tanto que desde el área legal del partido ya trabajan para presentar una denuncia formal en la Justicia.

En el sitio on line de la línea de créditos "Casa Propia", que hay tanto para construcción como para refacción, se puede acceder a los listados de quienes se inscribieron, distrito por distrito, y los resultados de los sorteos.

Los números de la Región

En La Plata hubo un total de 924 inscriptos para este sorteo, de los cuales resultaron beneficiados 249, lo que equivale a un 27% del total.

Distinta suerte tuvieron aquellas personas que se anotaron en Berisso (fueron 92) y Ensenada (72), quienes todos salieron favorecidos en el sorteo de asignación de los créditos.

Bahía Blanca (el 27%), General Pueyrredón (27%), Lanús (27%), Olavarría (26%) y Pergamino (29%) son algunos distritos gobernados por Juntos por el Cambio en los que registraron un porcentaje similar de beneficiados, todos por debajo del 30%, mientras que en Almirante Brown, Berazategui, La Matanza, Lomas de Zamora, Quilmes y Tigre, todas administraciones a cargo del Frente de Todos, el 100% de los que se anotaron salieron sorteados.