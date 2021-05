La Ciudad se adentra en una nueva etapa de fuertes restricciones

Se volvió a foja cero. En la Región, a partir de la 0 hora de mañana y hasta el 30 de este mes -9 días- serán plenas las restricciones a todas las actividades en su modalidad presencial: no podrá haber reuniones sociales, económicas, educativas, religiosas. Sólo se comercializaría -aún faltan más precisiones en la Provincia y, por ende, en la Región-en los casos de los rubros no esenciales, a través del “online” y el reparto a domicilio. Además, por estos nueve días, en La Plata sólo se podrá circular en las cercanías del domicilio, entre las 6 de la mañana y las 18hs, o por razones especialmente autorizadas.

“Es un desastre, la gente no tiene para comer. Los que trabajan de changa necesitan seguir en actividad. Faltan más controles. La gente que trabaja para comer tiene también que seguir trabajando. El contagio no viene por los negocios ni por las escuelas”, opinó Rubén, un comerciante platense que apuntó a las nuevas restricciones dispuestas por el gobierno nacional para frenar la ola de contagios por el Covid.

Las medidas ponen contra las cuerdas a la ya abatida economía regional, que de por sí en estos tiempos trabaja muy poco, al decir del sector, y con locales a media maáquina en los próximos días terminaría de tener el tiro de gracia.

“Estamos muy preocupados porque con la baja venta que hay ahora, mientras que los cheques, los sueldos y los alquileres van a seguir corriendo y no vemos ninguna otra medida paliativa al comercio; eso nos liquida”, precisó el titular del área de los centros comerciales de la Felp, Valentín Gilitchensky, a la vez que consideró que “toda medida restrictiva tiene que estar acompañada de otra medida de apoyo al comercio y al sistema productivo porque si no la medida es fulminante, sobre todo después de haber pasado un año muy crítico”.

Julián, otro comerciante del Centro de La Plata dijo que “va a ser duro; habría que tomar una medida importante. Soy dueño de un local en la avenida 137, pero hay que tener cabeza y saber que estamos pasando por un momento muy complicado. Cerrar los comercios es durísimo para todos. Pero la gente no entiende, sale, se junta. El año pasado se moría gente que no conocíamos, ahora se muere gente allegada”.

Graciela, comerciante, señaló: “Cerraron comercios porque no se pueden sostener. Nos terminamos de caer. Dios dirá. Somos respetuosos con los protocolos. Nos hemos manejado por redes sociales, pero no es lo mismo. Es un barrio comercial, la gente quiere venir y mirar. Es muy poco lo de internet, tenés solo el 25 por ciento. Y en invierno es peor. Parece que la solución es cerrar los negocios, pero no el transporte, por ejemplo”.

En cambio, vecinos que no viven de la actividad comercial se manifestaron a favor de las medidas de restricción, pero con controles que las hagan cumplir, como el caso de Guillermo, un vecino, quien indicó que “creo que tendría que estar todo cerrado porque se están enfermando cada vez más. Soy hincha de River, donde hubo más de 20 infectados ¿Te imaginás los negocios? Pero el fútbol sigue. No sé qué esperan para cerrar; nada de bares, boliches”.

Zulma, otra vecina, destacó: “Me parece muy bien. Muchos contagiados. Tiene que haber un poco más de vigilancia, más control. Hoy salí porque vine a pagar las cuentas. Vivís en un barrio y ves que los pibes salen igual”, dijo.

Por su parte, Amelia manifestó su disconformidad con las restricciones a las actividades comerciales. “No estoy de acuerdo, ya estuvimos muchísimo tiempo en fase 1 y no sirvió para nada. Hubo una gran franja de gente que cumplió y otra franja desde arriba mismo del gobierno que nos dieron el ejemplo que no había que cumplirla. Mucha gente no murió por coronavirus, pero sí por depresión, por otras enfermedades, por otras patologías. Nos prohíben las escuelas a nuestros nietos y permiten programas de televisión con 200 personas apiñadas y velatorios como los de Maradona. Como ciudadana estuve más de un año sin ver a mis nietos. Y el fútbol sigue”, remarcó la vecina.

La propuesta del Municipio de La Plata, sugerida unas horas antes del anuncio de las medidas restrictivas, consistía en sacrificar las actividades al aire libre de los vecinos en para limitar la circulación del virus en favor de no intervenir, al mismo tiempo, en el día a día de los comercios.

Según señalaron fuentes comunales, el objetivo para la Ciudad era “priorizar 100 por ciento la actividad comercial; evitar nuevas restricciones que afecten la economía local y compliquen a las pymes y a los emprendedores”. En esa línea, el intendente Julio Garro ofreció al gobierno provincial que se restrinjan en La Plata las actividades de esparcimiento, con el cierre, por caso, de la República de los Niños, el parque Ecológico y un control estricto de la circulación en plazas y parques para darle prioridad a los rubros comerciales.

Se informó, asimismo, que los permisos esenciales permanecen activos y que, en ese sentido, no es necesario volver a tramitarlos. No obstante, las autorizaciones no esenciales se darán de baja y habrá que volver a gestionarlas.

Plazo Las medidas de restricciones anunciadas anoche regirán desde este sábado 22 de mayo a las 0 horas hasta el domingo 30 de mayo inclusive

Actividades Desde mañana quedarán suspendidas las actividades sociales, económicas, educativas, religiosas y deportivas en forma presencial. Estarán habilitados los comercios esenciales, los comercios con envío a domicilio y para llevar. Sólo se podrá circular en las cercanías del domicilio, entre las 6 de la mañana y las 18hs, o por razones especialmente autorizadas.

Médicos En las próximas horas se realizará una reunión por la elección de autoridades en el colegio de Médicos distrito 1. Todo indicaría que se suspenderán o postergarán los comicios previstos para el miércoles 26, jueves 27 y viernes 28 de mayo, de 9 a 17, en el Pasaje Rocha.

