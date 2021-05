Leopoldo Luque lloró al hablar de Maradona: “Siento que no hay paz, para él ni para mí”

El médico Leopoldo Luque, el principal acusado por la muerte de Diego Armando Maradona, brindó una larga entrevista en el programa "Vino para vos" (KZO) que conduce Tomás Dente y habló de todo: su versión del fallecimiento del Diez, la operación del hematomo subdural y la falsificación de la firma.

“Siento que no hay paz, para él ni para mí”, comenzó indicando en relación a la fatídica mañana del 25 de noviembre del 2020. “Estaba en el quirófano, con varios colegas y me dicen que Diego está en paro. Nadie entendía, no sabía si estaban bromeando, pero era exagerado bromear con eso. No podía entender por qué tenía que llamar yo, pero me puse frío y llamé. Hay cosas que figuran en el expediente, que ellos llamaron, habría que preguntarle a Maximiliano por qué me llamó a mí”, añadió.

“Cuando me contaban la evolución, que lo estaban masajeando y llevaban más de quince minutos, ya supe que no iba a vivir”, prosiguió contando Luque.

“No me acuerdo mucho, había familiares, puede ser el sobrino Johathan, vi a las hermanas. No me dejaron entrar a la pieza y yo pedía por favor que me dejen verlo. No lo creía. Y la doctora (Laura) Capra, la fiscal, me dejó verlo desde la puerta. Parecía dormido”, continuó al respecto de aquel miércoles que murió Maradona.

Ante la consulta de qué se le cruzó por la cabeza en aquel momento, indicó: “No entendía por qué, por los esfuerzos de la gente para poder ayudarlo y él accediendo a cosas que antes no accedía, con un equipo médico y una internación domiciliaria".

Por otro lado, sostuvo: “Al leer la autopsia no hay nada compatible con la agonía. La autopsia tiene una objetividad y una interpretación, y en la interpretación es donde vemos los errores”. También cuestionó el proceso de desfallecimiento determinado por la junta médica respecto a la agonía. “Eso es una opinión, las partes opinan diferente. No conozco a un paciente que fallezca en posición horizontal y con los ojos cerrados. Los pacientes con agonía están desesperados por el aire, suelen tener almohadas, dormir sentados y suelen tener los ojos abiertos. Y Diego parecía dormido y en posición horizontal”.

En relación a por qué cree que falleció, explicó: “Hay que entender que yo fui el médico de confianza de Diego. Yo no lo auscultaba. Lo auscultaba un cardiólogo. Yo trataba de facilitar situaciones como ir a un médico y hacerse ver y era un paciente que no era de los que respetaba a rajatabla a un médico”.

Luque destacó que durante la pandemia, Diego se hizo dos chequeos en un año: “Pero la cuarentena le hizo bastante mal. Está descripto que acentuó diferentes cuadros, los psíquicos y de adicciones. Y él no fue la excepción. En un momento. Cuando estaba en Bella Vista, estuvo mal y ahí logré sacarlo adelante”.

En otro pasaje de la entrevista, Luque también habló del hematoma subdural y de la operación: “Él estaba mal. Me decían que no tomaba, pero yo no tenía certezas. Me tenía que guiar por lo que me decían. Pero el hematoma y el empeoramiento, era claro que le estaba afectando. Sumado a características del hematoma que lo hacían quirúrgico. En La Plata los doctores creían que no, que es una postura respetable, pero no conocían al paciente, ni su historia. Entonces, hablé con Diego y con los que estaban ahí, estaba Jonathan. Y Diego accedió a operarse. Fuimos a llevarlo a la Clínica Olivos, que tiene todos los estudios ahí”.

Y prosiguió: “El doctor (Víctor) Stinfale viene en representación de la familia y dice que yo no puedo ser el cirujano principal de la operación. Se da una circunstancia con Diego que Diego dice ‘o me opera Luque o no me opera nadie”.

En relacióna esto último, detalló: "Yo estaba en el medio de una situación compleja. Y respeté el pedido de la familia y del doctor Stinfale. Y estuve en el quirófano, participé de la cirugía, pero no tuve el rol que hubiese querido. Lo terminamos operando en grupo el doctor que sería el cirujano principal fue el doctor (Ariel) Sainz. No es el doctor que dicen”.

Por último habló del cambio de caratula de la causa, que pasó a "homicidio simple con dolo eventual": “Me cae muy mal. Soy una persona con una familia detrás y me voy a defender. Lo que sí me hizo muy mal es que es un hecho médico, utilizaron herramientas jurídicas para lastimarme. Podemos hablar de cuestiones médicas, pero que nosotros hayamos tenido alguna idea de generarle algún daño a Diego, a mí me hace muy mal. Me dan ganas de salir a gritar. Yo no puedo decir todo lo que pienso, pero no es justo. En ningún lugar del expediente se puede llegar a las conjeturas que llegó la junta médica”, sentenció.

Ante una pregunta de Dente, señaló que no siente una condena social. “Es algo que se quiere imponer. Diego fue una persona importante con sus problemas y yo traté de ayudarlo, cuando mucha gente le dio la espalda”, dijo, y volvió a quebrarse. “Me duele cuando la crítica viene de alguien de abajo como yo y como Diego, no de los que salen en televisión. El que me elegía a mí, era Diego”.

Luque también realizó su descargo respecto a la acusación que rige sobre su persona por falsificar de la firma del astro: “Eso se está investigando. Mucho más no te puedo responder. Pero sí dejarte en claro que es solicitud de fotocopia de un paciente mío. Por lo cual no hay perjuicio alguno. Pero se está investigando. Hay que dejarlo en manos de la justicia”, cerró.